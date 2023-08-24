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88歲華裔老人車禍亡 肇事者喊冤：僅用卡車輕碰一下

記者高雲兒／紐約報導
根據市警局，88歲的邵仲倫(Chung Lun Shao，音譯)於7月29日早上5時許，在家門口的乾港道(Dry Harbor Road)過馬路時，被一輛2017年雪佛蘭拖車撞倒，圖為乾港道。(Google截圖)
根據市警局，88歲的邵仲倫(Chung Lun Shao，音譯)於7月29日早上5時許，在家門口的乾港道(Dry Harbor Road)過馬路時，被一輛2017年雪佛蘭拖車撞倒，圖為乾港道。(Google截圖)

皇后區中村(Middle Village)一名88歲的華裔老人月前遭遇車禍，在醫院救治20餘天後不治身亡，肇事司機卻表示自己只是「輕輕碰了碰老人」，老人家屬隨即拿出錄像，控訴肇事司機對該悲劇負有主要責任。

根據市警局，88歲的邵仲倫(Chung Lun Shao，音譯)於7月29日早上5時許，在家門口的乾港道(Dry Harbor Road)過馬路時，被一輛2017年雪佛蘭拖車撞倒。邵仲倫被緊急送往艾姆赫斯特醫院，情況一度好轉。但是本月20日，邵仲倫病情惡化，最終去世。調查人員和親屬說，他死於車禍中所受的傷，包括肺部被刺破、肋骨骨折、骨盆骨折、內出血和腦出血。

根據警方初步調查，肇事司機為48歲的司機博努拉(Filippo Bonura)來自Oceanside，事發後留在現場並被拘留，他被指控嚴重無證駕駛車輛(aggravated unlicensed operator of vehicles)和使用被吊銷執照駕駛(driving with a suspended license)。

博努拉卻對警方喊冤，「我沒有開得太快...我用卡車輕輕碰了他一下」。他稱邵仲倫是突然竄出的，但是其女兒邵Alice給媒體展示的錄像上顯示，邵仲倫在被撞到前，在馬路上非常顯眼的位置，且持續數秒。目前博努拉已被保釋，預計將於10月31日在皇后區刑事法庭(Queens Criminal Court)出庭。

邵Alice介紹說，父親是上世紀60年代從中國移民過來的，後來升格為華埠著名的Shun Lee West餐廳主廚。她說，父親此前沒有嚴重的健康問題，平時經常會在附近散步。

她介紹，父親入院後一度情況好轉，但情況惡化後醫生告知，他的余生要麼用呼吸機支持，要麼只能拔掉呼吸機，「他的生活質量將是零，他喜歡到處走動」。掙扎一番以後，邵Alice選擇拔掉呼吸機，邵仲倫不久後去世。失去父親的邵Alice非常悲痛，並控訴這完全是司機的錯。

根據警方記錄，博努拉的過去劣跡斑斑，他本是一名碼頭工人，但因為和臭名昭著的博納諾(Bonanno)犯罪家族有來往，被相關委員會取消資格；2019年8月，他因持有盜竊工具而被捕，當時他正駕駛一輛無牌拖車。

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