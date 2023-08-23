警緝8大道偷包賊 還盜刷苦主信用卡

一名在8大道偷盜錢包者遭警方通緝。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)市警66分局目前正以重竊罪通緝一名在八大道盜竊錢包的竊賊，該竊賊還盜刷了受害者的信用卡 。警方呼籲知情者積極提供線索，以便早日將嫌犯捉拿歸案。

警方稱，該竊案發生在8月13日(周日)晚間9時左右。當時，一名36歲男子走到布碌崙8大道 交46街附近時，突然發現自己的錢包丟失。隨後，他錢包內的信用卡被人在至少兩個地點盜刷。而竊賊最後一次被人看見，是其駕車沿著布碌崙迪馬大道(Ditmas Avenue)向西往海洋公園大道(Ocean Parkway)方向行駛。

根據警方的描述，這名嫌犯是一名西語裔男子，作案前後身穿胸前印有NBA字樣的黑色背心，下穿迷彩短褲，頭戴一頂紅色棒球帽。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。