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皇后區亞裔女火災身亡留1歲稚兒 繼子籌喪葬費

記者高雲兒／紐約報導
皇后區森林小丘近日發生致命火災，導致亞裔女子Thitirat身亡，她的繼子發起籌款活動，以籌集葬禮費用和生活費用。(圖取自Gofundme頁面)
皇后區森林小丘近日發生致命火災，導致亞裔女子Thitirat身亡，她的繼子發起籌款活動，以籌集葬禮費用和生活費用。(圖取自Gofundme頁面)

皇后區森林小丘近日發生致命火災，導致一位亞裔女性身亡，留下剛滿一歲的孩子，她的繼子發起籌款活動，以籌集葬禮費用和生活費用，呼籲社會幫助；另有剛剛創業的韓裔商家因火災受損不輕，受到多名官員關注。

本月18日晚上10時16分，市消防局和警察局接到火警電話，稱位於森林小丘森林小丘奧斯汀街道(Austin St.)71-11號的四層商住兩用樓發生火災。由60名消防員組成的12個小組抵達現場，發現大火從二樓住宅區開始，約45分鐘後火勢得到控制。

警方稱，一名30歲左右亞裔女子送往牙買加醫院，不治身亡；她一歲的孩子和另外三位居民也受輕傷，目前情況穩定。市消防局日前表示，該致命火災是由天花板的線路故障引發的；法警說，所有的煙霧報警器當時都在正常工作。

在火災中遇難的女子叫Thitirat，她的繼子Sippakorn Sornworwed於近日在Gofundme發起募捐活動，目的是為母親籌集喪葬費用，和短期內家庭所需的生活費用；Sippakorn在募捐頁面上寫道，「我的家人需要經濟支持和住所，因為我們短期內無法進入大樓居住。我還有一個11歲的弟弟，他馬上就要開學了」。

截至發稿，該活動已籌集1萬多元，比最初5000元的目標高出一倍，Sippakorn感謝各位的捐款，「這對每個人來說都是一個充滿挑戰的時期，我們非常感謝每一份貢獻，無論大小」。Thitirat的葬禮定於24日舉辦。

市議員舒曼琳和市小商業服務局工作人員，日前拜訪了一樓受影響的快餐店Ugly Do...
市議員舒曼琳和市小商業服務局工作人員，日前拜訪了一樓受影響的快餐店Ugly Donuts and Corn Dogs，進行損失評估。(圖取自舒曼琳推特)

此外，另有一家韓裔經營的快餐店Ugly Donuts and Corn Dogs在火災中受損不輕，市議員舒曼琳(Lynn Schulman)日前在推特上表示，她和工作人員「正與消防局和紅十字會密切合作，以確保暫無居所的居民安全」。她也和市小商業服務局(Department of Small Business Services)工作人員拜訪這家快餐店，進行損失評估。

據悉，快餐店業者是來自韓國的金氏夫婦，目前因火災歇業。市小商業服務局和皇后區商會(The Queens Chamber of Commerce)表示，將會幫助他們進行保險理賠以及其他手續。

韓裔 亞裔 皇后區

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