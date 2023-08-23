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班森賀汽車盜竊頻發 2華男中招

記者顏潔恩／紐約報導
一名車主因離開引擎還開著的轎車幾分鐘，導致車子被歹徒開走，圖為事發地點。(谷歌地圖)
一名車主因離開引擎還開著的轎車幾分鐘，導致車子被歹徒開走，圖為事發地點。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀的汽車盜竊案仍持續發生，儘管紐約市警多次警告，不少民眾仍因大意，短時間內離開引擎還開著的轎車，導致被歹徒有機可乘而偷走；管轄當地的市警62分局22日發布消息，呼籲民眾提高警惕，且不要再重蹈覆轍。

市警紀錄顯示，本月11日中午12時左右，23歲的華裔男子將轎車停在Bay 25街12號的商店前面，隨後下車到不遠處的商店購物；幾分鐘後他從店裡走出來，馬上就看到一名陌生男子坐在駕駛座上，在他快步走上前時，歹徒已把車子開走，往Bay 25街南向逃逸。

受害者主動向路人求助，不久後62分局警員接報抵達現場，他向警方承認，當下以為很快就能回來，所以將轎車引擎開著、車鑰匙插在裡面，導致歹徒有機可乘；通過受害者留在車內的蘋果手機，警方檢查追蹤程序時發現轎車已被開上了史泰登島快速路(Staten Island Expressway)，不久後經過新澤西州凱特橋(Goethals Bridge)，最終的位置顯示在紐瓦克(Newark)。

警員目前已從附近商店截取監控錄像，掌握到嫌犯的犯案經過，目前還在調查中，嫌犯暫未落網。

在另一起案件中，28歲的華裔男子則在本月10日晚上時分，將車子停在19大道6124號的住家旁；隔日早上返回現場領車時，轎車已不見蹤跡，一開始還以為是違規停車導致被拖走，他打電話詢問警察之後才發現並非被拖走，而是可能被歹徒趁夜盜走。

受害者向警方指出，兩把車鑰匙都在自己身上，除非使用蠻力撬開，否則除了他沒有人可以開車門；他也說，該輛被偷走的車是不久前才買的新車，為灰色的Acura轎車，希望警方可以積極幫助尋回。

華裔 新澤西州 凱特

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