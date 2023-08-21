我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

華男跨州運送盜賣贓物 恐囚10年

記者胡聲橋／紐約報導

紐約州一名華男近日承認自己犯有跨州運送贓物罪，他有可能面臨最高10年監禁，最高25萬元罰款，並在釋放後仍受監督(supervised release)，最長三年。

報住紐約州科隆尼镇(Town of Colonie)的54歲男性中國公民張五峰(Wu Feng Zhang音譯)於8月17日承認犯有跨州運送贓物罪。他承認，從2022年6月至12月，他從賓夕法尼亞州、南卡羅萊納州、北卡羅來納州、喬治亞洲、佛羅里達州和紐約州等地的家居裝飾店內盜竊商品，並將這些贓物運到他所在的科隆尼鎮住所。今年1月11日，國土安全部調查局(HIS)搜查了他的住所，找到了从家居裝飾店和其他商店盜竊的價值約10萬元的商品。

国土安全部调查局在科隆尼警察局、奥伯尼郡警長办公室(Albany County Sheriff’s Office)和萨拉托加郡警長办公室(Saratoga County Sheriff’s Office)的协助下對此案進行了调查。助理检察官温特沃斯-平(Alexander Wentworth-Ping)负责起诉此案。

張五峰此案將於今年12月15日由美國地區首席法官桑內斯(Brenda K. Sannes)宣判，他有可能被判處最高十年監禁，最高25萬元罰款，並在釋放後接受最長三年的監督。

紐約州 北卡羅來納州 南卡

上一則

多家美甲店欠薪達30萬 州檢助員工討回

下一則

蘭德爾島無證客帳篷開張 可容3000人

延伸閱讀

亞凱迪亞市今夏入室盜竊案 近5成透過後院窗戶或玻璃門進入

亞凱迪亞市今夏入室盜竊案 近5成透過後院窗戶或玻璃門進入
7月紐約州工作崗位增 失業率保持低位

7月紐約州工作崗位增 失業率保持低位
紐約和加州皆不宜退休者住 但這一州最糟

紐約和加州皆不宜退休者住 但這一州最糟
孟昭文聯合郵局、警方 阻郵件盜竊 籲民眾收件前再投遞

孟昭文聯合郵局、警方 阻郵件盜竊 籲民眾收件前再投遞

熱門新聞

社區人士說，所謂的「不需要身分寄錢」，用的就是其他顧客的身分，呼籲民眾在跨境匯款時要特別注意商家的可信度。（本報資料照片）

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

2023-08-18 06:46
位於曼哈頓的文華東方酒店發生墜樓事件。(截取自谷歌地圖)

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

2023-08-18 13:37
紐約州府建議，免疫系統受損者，應避免食用包括牡蠣在內的生鮮貝類。(路透)

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

2023-08-18 07:40

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

2023-08-20 15:01
老太一面哭嚎一面請求，男警員上前一起拉開老太，並說「你再這樣會被逮捕」。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛嚴打無證攤販 華婦貨物被警沒收 大喊不公

2023-08-17 07:38
哥倫布公園內常有遊民棲居過夜，有社區人士懷疑本案與遊民有關。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠哥倫布公園凶殺案 1華裔嫌疑人被捕 疑與遊民有關

2023-08-14 07:42

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥