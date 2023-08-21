華男跨州運送盜賣贓物 恐囚10年

紐約州 一名華男近日承認自己犯有跨州運送贓物罪，他有可能面臨最高10年監禁，最高25萬元罰款，並在釋放後仍受監督(supervised release)，最長三年。

報住紐約州科隆尼镇(Town of Colonie)的54歲男性中國公民張五峰(Wu Feng Zhang音譯)於8月17日承認犯有跨州運送贓物罪。他承認，從2022年6月至12月，他從賓夕法尼亞州、南卡 羅萊納州、北卡羅來納州 、喬治亞洲、佛羅里達州和紐約州等地的家居裝飾店內盜竊商品，並將這些贓物運到他所在的科隆尼鎮住所。今年1月11日，國土安全部調查局(HIS)搜查了他的住所，找到了从家居裝飾店和其他商店盜竊的價值約10萬元的商品。

国土安全部调查局在科隆尼警察局、奥伯尼郡警長办公室(Albany County Sheriff’s Office)和萨拉托加郡警長办公室(Saratoga County Sheriff’s Office)的协助下對此案進行了调查。助理检察官温特沃斯-平(Alexander Wentworth-Ping)负责起诉此案。

張五峰此案將於今年12月15日由美國地區首席法官桑內斯(Brenda K. Sannes)宣判，他有可能被判處最高十年監禁，最高25萬元罰款，並在釋放後接受最長三年的監督。