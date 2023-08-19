我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

法拉盛模式案 4華人戴名表連遭搶劫

記者鄭怡嫣／紐約報導

皇后區法拉盛及周邊地區接連發生四起搶劫案，四名華人在晚上或凌晨被搶去攜帶的名貴手表以及其他隨身物品，警方表示，這是模式作案，提醒華人民眾避免戴貴重手表出門，目前四案的嫌犯在逃，他們也呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，第一起案件發生在7月16日(周日)早4時30分，一名30歲華人男子搭乘優步(Uber)，在他位於皇后區57大道及163街附近的住宅下車，隨後另一輛車駛來，車上有三名陌生男子衝向他，他們帶有西班牙口音，搶走了他的包、手機和手表，之後沿163街向南逃跑。

同日晚6時45分左右，一名60歲的華人男子站在法拉盛Frame Place41-80號前，一輛深色轎車停在他的面前，兩名非洲裔男子從車裡走出，其中一人拿出一把黑色槍枝，搶走了受害人的Bottega Veneta包及勞力士手表，包中含身分證和銀行卡。

第三起案件發生在本月3日(周四)晚7時18分，一名38歲的華人女性在法拉盛天廣新天地(Tangram)商場的停車庫時，兩名非洲裔男子接近她，作出一把槍枝的手勢並朝她說：「給我你的手表，我有槍」，他們拿走了她的iPhone手機、錢包和一塊勞力士手表。受害者表示，嫌犯駕駛一輛帶有紐約州車牌的白色吉普(Jeep)Grand Cherokee逃跑。

最近一起搶劫案，則發生在本月11日(周五)晚8時40分左右，在法拉盛緬街及37大道拐角處，一名44歲的華人男子被三名約20歲的嫌犯包圍，他們抓住他的左臂，試圖取下上面的手表，他們還說：「給我你的手表，我有槍和刀」，受害者表示，並沒有真正看到武器，他們拿走了他的浪琴(Longines)Hydroconquest手表，並沿37大道向西逃跑。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華人 法拉盛 皇后區

上一則

華埠聯邦監獄擬收無證客 社區人士：無證客治安隱患 不似遊民

下一則

布魯克林8大道續嚴打攤販 華裔商家不服被捕

延伸閱讀

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷
紐約客談／為生存 無證攤販愈抓愈要擺

紐約客談／為生存 無證攤販愈抓愈要擺
法拉盛咖啡店對年輕女子露下體 警緝亞裔男

法拉盛咖啡店對年輕女子露下體 警緝亞裔男
紐約法拉盛嚴打無證攤販 華婦貨物被警沒收 大喊不公

紐約法拉盛嚴打無證攤販 華婦貨物被警沒收 大喊不公

熱門新聞

社區人士說，所謂的「不需要身分寄錢」，用的就是其他顧客的身分，呼籲民眾在跨境匯款時要特別注意商家的可信度。（本報資料照片）

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

2023-08-18 06:46
位於曼哈頓的文華東方酒店發生墜樓事件。(截取自谷歌地圖)

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

2023-08-18 13:37
紐約州府建議，免疫系統受損者，應避免食用包括牡蠣在內的生鮮貝類。(路透)

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

2023-08-18 07:40
老太一面哭嚎一面請求，男警員上前一起拉開老太，並說「你再這樣會被逮捕」。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛嚴打無證攤販 華婦貨物被警沒收 大喊不公

2023-08-17 07:38
12日上午雨後法拉盛。(記者劉梓祁／攝影)

暴風雨威脅紐約市 或有冰雹和龍捲風

2023-08-12 17:26
哥倫布公園內常有遊民棲居過夜，有社區人士懷疑本案與遊民有關。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠哥倫布公園凶殺案 1華裔嫌疑人被捕 疑與遊民有關

2023-08-14 07:42

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢