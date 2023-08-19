法拉盛模式案 4華人戴名表連遭搶劫

皇后區法拉盛 及周邊地區接連發生四起搶劫案，四名華人 在晚上或凌晨被搶去攜帶的名貴手表以及其他隨身物品，警方表示，這是模式作案，提醒華人民眾避免戴貴重手表出門，目前四案的嫌犯在逃，他們也呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，第一起案件發生在7月16日(周日)早4時30分，一名30歲華人男子搭乘優步(Uber)，在他位於皇后區57大道及163街附近的住宅下車，隨後另一輛車駛來，車上有三名陌生男子衝向他，他們帶有西班牙口音，搶走了他的包、手機和手表，之後沿163街向南逃跑。

同日晚6時45分左右，一名60歲的華人男子站在法拉盛Frame Place41-80號前，一輛深色轎車停在他的面前，兩名非洲裔男子從車裡走出，其中一人拿出一把黑色槍枝，搶走了受害人的Bottega Veneta包及勞力士手表，包中含身分證和銀行卡。

第三起案件發生在本月3日(周四)晚7時18分，一名38歲的華人女性在法拉盛天廣新天地(Tangram)商場的停車庫時，兩名非洲裔男子接近她，作出一把槍枝的手勢並朝她說：「給我你的手表，我有槍」，他們拿走了她的iPhone手機、錢包和一塊勞力士手表。受害者表示，嫌犯駕駛一輛帶有紐約州車牌的白色吉普(Jeep)Grand Cherokee逃跑。

最近一起搶劫案，則發生在本月11日(周五)晚8時40分左右，在法拉盛緬街及37大道拐角處，一名44歲的華人男子被三名約20歲的嫌犯包圍，他們抓住他的左臂，試圖取下上面的手表，他們還說：「給我你的手表，我有槍和刀」，受害者表示，並沒有真正看到武器，他們拿走了他的浪琴(Longines)Hydroconquest手表，並沿37大道向西逃跑。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。