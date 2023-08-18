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法拉盛咖啡店對年輕女子露下體 警緝亞裔男

記者鄭怡嫣／紐約報導
亞裔男子對一名陌生女子暴露下體，警方呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)
亞裔男子對一名陌生女子暴露下體，警方呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)

市警局日前發布公告，表示在法拉盛咖啡店發生一起公然猥褻事件(Public Lewdness)，肇事亞裔男子對一名陌生女子暴露下體，時隔一個多月尚未被抓獲，警方呼籲知情民眾提供線索。

根據管轄法拉盛的市警109分局，7月8日(周六)下午4時，一名陌生男子進入位於當地北方大道(Northern Blvd.)152-22號名為「咖啡故事」(Coffee Story)的一家咖啡館，坐在一名22歲女子身旁。

起先，他盯著這名年輕女子看，接著向她暴露下體，而後則離開咖啡店，徒步沿北方大道以西方向逃逸，受害者並未受傷。

警方在16日發布嫌犯作案照片，此人為亞裔，膚色淺，深色頭髮，臉頰兩側鬢角長，他最後一次被看到時身穿一件褐紅色背心。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

咖啡 亞裔 法拉盛

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