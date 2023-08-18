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爬梯入室盜走華裔屋主4萬現金 警鎖定2嫌

記者鄭怡嫣／紐約報導
兩名嫌犯攜進入一名華人男子的家中盜取4萬元現金後逃逸，警方公布二嫌作案照片。(市警局提供)
兩名嫌犯攜進入一名華人男子的家中盜取4萬元現金後逃逸，警方公布二嫌作案照片。(市警局提供)

華人人口眾多的皇后區麥斯佩斯(Maspeth)，近來發生一起入室盜竊案，兩名嫌犯攜帶並通過一把摺疊梯，由二樓窗戶進入一名華人男子的家中，取走4萬元現金後逃之夭夭，警方表示二嫌尚在逃，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，本月12日(周六)約下午1時50分，在皇后區麥斯佩斯(Maspeth)70街和52大道附近，兩名男子闖入一位58歲華裔男子的家中，從住樓後方的二樓窗戶進入房間，並取走4萬元現金。

警方表示，兩名嫌犯攜帶一具折疊梯，通過它爬到了二樓的窗戶，他們最後一次被看到時正朝著70街以南方向逃逸。

警方還說，現場監控攝像頭，捕捉到了這兩名嫌犯闖入住宅的畫面，其中一名嫌犯頭戴一頂太陽帽、身穿綠色螢光的長袖上衣、藍色褲子以及一雙黑色運動鞋。另一名嫌犯則身穿螢光橙色的運動衫、帶有三條白色條紋的運動褲、以及一雙黑色運動鞋。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

皇后區 華人 華裔

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