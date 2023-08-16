我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

刺傷拒絕施捨路人 惡男因另案被捕

記者和釗宇／紐約報導
曼哈頓中城先鋒廣場地鐵站日前發生傷人案，一名乞討者將拒絕給予他施捨的路人刺傷後逃逸，嫌犯15日被捕。(記者和釗宇／攝影)
曼哈頓中城先鋒廣場地鐵站日前發生傷人案，一名乞討者將拒絕給予他施捨的路人刺傷後逃逸，嫌犯15日被捕。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓中城先鋒廣場(Herald Square)地鐵站日前發生傷人案，一名乞討者將拒絕給予他施捨的路人刺傷後逃逸，這名嫌犯在一天之後的15日，因在地鐵中對他人施以拳腳而被捕。據了解，嫌疑人僅在今年之內就已多次被捕及控罪。

警方稱，38歲的嫌疑人特羅曼(David Trotman)在14日下午2時50分左右，在曼哈頓的一列地鐵A線列車上，拳打一名男性乘客，此後，警察在車行至時報廣場後將其逮捕，並控輕罪。消息人士稱，特羅曼與前一日的傷人案有所關聯。一旦確認，他將被加控傷人重罪。

據「每日新聞」報導，特羅曼在被押送出警局時，曾咆哮「白種人都是蠢貨，他們在睡夢中都要給人口交」，還附加有其他粗俗言語。

不過，被他刺傷、險些送命的76歲老人艾哈邁德(Iqbal Ahmed)，其實並非他口中的「高加索白種人」(Caucasians)，而是一名來自巴基斯坦的南亞裔移民。他回憶，事發當時，特羅曼在向他要錢後，甚至「沒有給我說話的機會」，就突然拔刀刺向了他的胸口，根本躲閃不及。

紀錄顯示，特羅曼曾於今年4月底被捕，被控罪名為涉嫌破壞他人財產以及非法入侵。消息人士還透露，他在7月12日還曾因在曼哈頓下城華爾街附近，對一名21歲女子施以「鹹豬手」而被控強制觸摸罪(forcible touching)。

地鐵站 曼哈頓 華爾街

上一則

將韓裔認作華裔仇恨攻擊 外州男不認罪

下一則

調虎離山 布碌崙華女銀行取現2萬遭竊

延伸閱讀

不給錢就要命…紐約地鐵捅人乞丐逃竄一日後又打人被捕

不給錢就要命…紐約地鐵捅人乞丐逃竄一日後又打人被捕
不願給錢 紐約76歲翁被乞丐刺傷 險遭刺中心臟

不願給錢 紐約76歲翁被乞丐刺傷 險遭刺中心臟
哥倫布公園命案 華裔嫌曾6度被捕…疑為遊民

哥倫布公園命案 華裔嫌曾6度被捕…疑為遊民
書店內尾隨偷窺 猥褻男被捕

書店內尾隨偷窺 猥褻男被捕

熱門新聞

根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍然帶著醫院手環。(市警提供)

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

2023-08-10 16:20
法拉盛涉嫌性侵的華裔醫生程志指控強姦、性侵、非法監視等50項罪名，受害者稱再也不想生病就醫。（取自doximity網站）

遭華裔狼醫性侵「失去知覺 痛苦醒來」 她再也不想就醫

2023-08-10 06:57
一名亞裔留學生遭遇租房騙局，被騙搬往虛假住址，損失1800元。(范先生提供)

專詐留學生 紐約再現網路合租騙局…亞裔生損失1800元

2023-08-10 07:23
華裔一家四口在地鐵內遭三名非洲裔少女謾罵和攻擊，一人被捕控罪，但未控仇恨犯罪。(視頻截圖)

地鐵上攻擊華裔家庭 非裔女自首 排除仇恨犯罪

2023-08-10 10:01
12日上午雨後法拉盛。(記者劉梓祁／攝影)

暴風雨威脅紐約市 或有冰雹和龍捲風

2023-08-12 17:26
最快於下周將有1200戶無證客家庭遷出紐約，安置到上州的13個庇護點。(市長辦公室提供)

1200戶無證家庭 最快下周遷出紐約市 安置到上州13個庇護點

2023-08-12 07:27

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多