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華人雜貨店內惡搶老嫗皮包 警緝蒙臉男

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙一家華人經營的雜貨店內，日前發生長者顧客遭歹徒搶劫的案件，警方呼籲民眾提供嫌犯線索。(市警提供)
布碌崙一家華人經營的雜貨店內，日前發生長者顧客遭歹徒搶劫的案件，警方呼籲民眾提供嫌犯線索。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)市警67分局15日發布消息，轄區內一家華人經營的雜貨店內，日前發生一起長者顧客遭歹徒搶劫的案件，受害者被推倒在地，所幸傷無大礙；警方目前已公布嫌犯的照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方消息，該案件發生於本月9日上午11時15分許，在諾斯特蘭德大道(Nostrand Ave)1483號的一間99仙雜貨店內；當時一名83歲的老嫗正在店裡購物，突然一名陌生男子接近，趁其不備搶走她背在肩膀上的手提包；由於歹徒用力過猛，受害者順勢被推倒在地上，歹徒接著手持著背包，沿著諾斯特蘭德大道北向撒腿逃逸。

警方表示，被搶走的包內有一筆現金和手機，而受害者雖跌倒但沒受重傷；據警方公布的通緝圖，歹徒犯案時戴著黑色口罩、墨鏡，另還戴著一頂帽子，將臉部遮掩得非常嚴實，並穿著深色連帽衛衣、淺色長褲，黑白色球鞋。

警方呼籲，知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

布碌崙 口罩 華人

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