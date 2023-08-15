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布魯克林班森賀華人公寓火災 租戶鋰電池充電引起

記者胡聲橋／紐約即時報導
班森賀一間公寓因鋰電池爆炸釀成火災。(記者胡聲橋/攝影)
班森賀一間公寓因鋰電池爆炸釀成火災。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀15日上午發生一起公寓火災，火災由充電中的鋰電池爆炸導致，鋰電池再次釀禍。

大約上午10時40分，火災發生在班森賀一處公寓樓的一間公寓內，這棟三層公寓樓的地址是西四街1522號。一名住在隔壁一樓的鄰居稱，她先是聽到了砰砰兩聲巨響，沒過兩分鐘，她就發現隔壁公寓樓的窗戶裡冒出了陣陣濃煙，然後就聽到公寓裡面有人大聲喊救命，當時的情景非常嚇人。這位鄰居說，她馬上撥打911報警，沒過多久，消防車、警車和急救車就紛紛趕到現場救援。最後，消防員打碎了火災公寓的窗戶後，把屋內的人救出來。

因為大火封門，消防員推倒了整扇大門，才進到公寓內滅火。經過一番努力，大火終於被撲滅。消防員發現，是電單車的鋰電池起火，導致了這場火災，消防員隨後把鋰電池移出屋外，將其放入專用的金屬桶內。據了解，公寓的租戶將鋰電池放在公寓內的走廊充電，鋰電池爆炸起火後，很快封住了大門，並蔓延到旁邊的洗手間和客廳。

這場大火沒有蔓延到一樓的其他公寓，也沒有燒到二樓，但大火帶來的大量濃煙，以及消防員為了滅火採取的應急措施，還是對其他公寓造成了一些影響。所幸的是，火災沒有造成人員傷亡。

公寓的租戶是白人，共有四人共享這一公寓，火災發生時，只有一名白人男子在公寓內。火災發生後，一些圍觀的居民議論紛紛，認為又是鋰電池導致了火災，必須小心處理電單車和電滑板上的鋰電池。

這棟三層公寓樓的房東是一對華裔夫婦。火災發生後，他們也很快趕到現場，處理善後事宜。

班森賀一間公寓因鋰電池爆炸釀成火災。(記者胡聲橋/攝影)
班森賀一間公寓因鋰電池爆炸釀成火災。(記者胡聲橋/攝影)
班森賀一間公寓因鋰電池爆炸釀成火災。(記者胡聲橋/攝影)
班森賀一間公寓因鋰電池爆炸釀成火災。(記者胡聲橋/攝影)
班森賀一間公寓因鋰電池爆炸釀成火災。(記者胡聲橋/攝影)
班森賀一間公寓因鋰電池爆炸釀成火災。(記者胡聲橋/攝影)

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