大法拉盛珠寶店 白天被搶1萬5000元

大法拉盛珠寶店被搶，警方公布嫌犯照片。（市警提供）

大法拉盛 地區日前發生珠寶搶劫案，造成過萬金額損失，警方目前仍在展開調查和搜尋行動，以盡快逮捕嫌犯。

根據市警(NYPD)消息，搶劫案發生於本月1(周二)上午，地點位於亞裔 聚居的皇后區莫瑞丘(Murray Hill)，一名女性走入珠寶商店並實施搶劫。事發地所屬109市警分局指，嫌疑人在上午11時進入位於法蘭西斯路易斯大道(Francis Lewis Blvd)25-87號的「Rose Jewelry」珠寶店鋪，隨後從櫃檯上拿走了23件珠寶，之後跳入一輛灰色休旅 車，朝著未知方向駕車逃離。

大法拉盛珠寶店被搶，警方公布嫌犯車輛照片。（市警提供）

警方表示，被盜珠寶價值估計為1萬5000元，但案發時並沒有人員受傷。當局於11日公布此涉嫌重大盜竊的嫌犯照片，呼籲公眾協助辨認；若知曉相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。