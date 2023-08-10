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移民評估小組紐約考察 霍楚同意撥款但設上限

記者張心／紐約報導
亞當斯(右)稱霍楚(左)是真正的合作夥伴，期望州府能夠提供更多援助解決無證客危機。(州長辦公室提供)
亞當斯(右)稱霍楚(左)是真正的合作夥伴，期望州府能夠提供更多援助解決無證客危機。(州長辦公室提供)

隨著紐約市無證移民危機的加劇，聯邦本周派遣移民評估小組進行實地考察，設法整合市府、州府和聯邦的無證客安置工作；州長霍楚(Kathy Hochul)9日承諾為紐約市提供援助，但坦言明年預算案之前，都無法給出資金支持。

五輛大巴車在9日載滿無證客抵達紐約，市長亞當斯(Eric Adams)同時宣布，全市無證移民總數已突破10萬大關。他喊話聯邦和州府提供支持，否則到2025年7月，至少得花費120億元負擔無證客開銷。

聯邦國土安全部(Department of Homeland Security)兩周前曾承諾往紐約市派遣移民聯絡員，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)也表示，將親臨紐約查看無證客危機情況。本周，聯邦移民評估小組抵達紐約，實地考察如何整合各級政府的無證客安置工作。但目前尚不知曉這次評估持續多久，也不清楚該小分隊具體的抵達時間和地點。

霍楚9日表示，全州確實需要更多資金解決無證客危機，但想要解鎖更多的州資金，可能需要立法機構重新開會。自從六月以來，立法機構一直處於休會狀態。「我已經通知立法機構領袖，州府可能需要在明年的預算中再預留10億元給無證客。並且我已經向聯邦施壓，要求聯邦為紐約提供更多資金。」

紐約市府一直試圖將無證移民送往紐約上州，但遭到了上州官員們的起訴。訴訟期間，市府持續將無證移民送往奧伯尼(Albany)、水牛城(Buffalo)和羅徹斯特(Rochester)。霍楚表示，州府正在多管齊下地努力，試圖說服上州居民歡迎無證客，並敦促聯邦加快批准無證移民的合法工作身分。

「霍楚是我們真正的合作夥伴，但我們只是需要更多來自州府的援助。」亞當斯說，他期望全州能夠提供更多場地安置無證客，霍楚對此回應，「我們正在搜尋紐約州，尤其是城市中，是否有可以大面積使用的地點。」

隨著紐約市無證移民危機的加劇，聯邦本周派遣移民評估小組進行實地考察，設法整合市府...
隨著紐約市無證移民危機的加劇，聯邦本周派遣移民評估小組進行實地考察，設法整合市府、州府和聯邦的無證客安置工作。(市長辦公室提供)

無證客 移民 霍楚

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