25歲男追尾車禍逃逸 墜橋不治身亡

男子墜橋地點位於華埠的一處極為偏僻的角落，連白天都行人稀少。(記者和釗宇／攝影)

一名25歲男子8日凌晨在曼哈頓 大橋上駕車發生追尾事故後，在逃離現場時從大橋上跌下，落在曼哈頓華埠 的一處偏僻位置，送醫後被確認死亡。

警方稱，事故發生於8日凌晨1時許。當時，該名男子駕車在曼哈頓大橋下層路面，與一名Uber司機發生追尾，在等候警察前往事故現場時，他放棄車輛，沿公路向曼哈頓方向徒步逃離。此後，有人在大橋下的科西街(Forsyth St.)交顯利街(Henry St.)處，發現這名肇事者，當時他的頭部嚴重受傷，被緊急送往長老會下城醫院搶救，但最終不治。

截至發稿時，警方尚未確認死者身分。而他逃離事故現場的原因以及墜橋的細節，也仍待調查。警方表示，有理由懷疑他因酒後駕車發生事故、擔心被捕才逃跑，但目前尚無定論。

墜橋者被發現的地點上方，並沒有明顯的縫隙可供成年人墜落。(記者和釗宇／攝影)

此人墜橋的過程也充滿疑點。曼哈頓大橋的行車道位於最內側，兩邊被封閉的地鐵 線路包夾，正常情況下不可能從行車道翻越橋欄。而在顯利街的橋下仰望大橋，地鐵軌道和行車道之間也無法看到明顯的縫隙。

根據警方目前透露的信息，肇事者從逃離事故現場，到被發現重傷倒在華埠街道上這兩個時間點之間的活動情況，目前還是空白，暫不知是否有人目擊整個過程，也不知其到底是主動跳橋還是失足跌落。

科西街上仍有殘留的大片血跡。(記者和釗宇／攝影)

當日下午，在科西街交顯利街路口處，仍可見血跡。此處位於華埠的一個背街角落，附近沒有店鋪，稍遠些的商家表示，該路段在白天都行人稀少，夜間更是人跡罕至，難尋目擊者。