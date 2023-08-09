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史島今年重竊案增13% 且日趨暴力

記者胡聲橋／紐約報導
史泰登島今年的重竊案比去年同期增加13%，其中更有部分案子摻雜暴力，導致無辜者受害。圖為示意圖。(路透)
史泰登島今年的重竊案比去年同期增加13%，其中更有部分案子摻雜暴力，導致無辜者受害。圖為示意圖。(路透)

根據紐約市警數據，史泰登島今年迄今為止的重竊案(grand larceny)，比去年同期增加了13%，不僅「零元購」現象層出不窮，其中更有部分商店的盜竊事件不斷升級，甚至摻雜暴力，導致無辜民眾受害。

最近幾個月，史島的家得寶(Home Depot)、馬歇爾百貨(Marshalls)等大零售商店紛紛遭盜竊。至少有三家零售店發生了以入店行竊開始的肆無忌憚的武裝搶劫事件，此外還發生了至少五起盜竊金額超過1000元的非暴力搶劫事件。重竊案適用於盜竊財物金額超過1000元的案件。

根據市警總局跟蹤全市犯罪情況的數據庫CompStat的數據， 今年到目前為止，史島共報告了912起重竊案，而去年同期為804起，比去年同期增加了13%。

7月25日，有兩名男子進入Travis店，在光天化日之下行竊，他們肆意在購物車裡塞滿財物，然後在沒有付款的情況下，將購物車推過收銀台。目擊者稱，一名安保人員上前詢問，這時，其中一名行竊者揮舞著一把開箱刀說，「給我退後」。

警方稱，兩名嫌疑人隨後離開商店，有人看到他將盜來的財物扔過商店後面的柵欄，然後翻過柵欄，向東跑進樹林。

7月15日上午，在昆塔德街(Quintard St.)111號，一個汽車集團下屬的一家服務中心價值約2200元的輪胎被盜。7月12日，兩名竊賊進入位於Arthur Kill路758號的華格林連鎖藥店(Walgreens)，拿走了價值1000元的商品。

6月20日，52歲的史島居民威爾赫米(Hope Wilhelmy)在史島的一家家得寶店行竊，她把吊扇、瓷磚黏合劑和一條毛巾放入購物車，隨後在沒有付款的情況下走過收銀台。這時，有人上前阻止，這名嫌犯就用胡椒噴霧噴阻止他的人，造成受害人面部疼痛、發炎和發紅。這名嫌犯隨後被警方逮捕。

史島地區檢察官麥文瀚(Michael E. McMahon)指責「魯莽的政策」使商店變得「不那麼安全，並不斷受到猖獗的慣犯的攻擊」。

紐約市 史泰登島 零售商

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