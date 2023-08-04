涉當外國代理人 大陪審團起訴盧建旺、陳金平

長樂公會前主席盧建旺和現任秘書長陳金平，3日遭到大陪審團起訴。圖為被疑為是中國海外警察局的華埠「美國長樂公會」。(本報檔案照)

因涉嫌充當中方「外國代理人」，並在曼哈頓華埠 開設「秘密警察站」，紐約僑領、美國長樂公會前主席盧建旺和現任秘書長陳金平，於今年4月被聯邦調查局逮捕；紐約東區聯邦法院3日宣布，兩人遭大陪審團起訴，若罪名成立，最高將面臨20年監禁。

根據月前法庭發出逮捕令，美國公民盧建旺和陳金平，涉嫌參與管理一個未經授權的外國警務站，由福州市公安局監管，並遭美國檢方提出刑事指控，稱其恐嚇海外異見人士；3日最新的公布起訴書顯示，大陪審團裁定兩人涉嫌「共謀成為外國政府代理人」以及「妨礙司法公正」；若全部罪名成立，最高將面臨20年監禁。

起訴書指，兩人在2022年1月至2022年10月間，在未事先向司法部 通報情況下，知情並故意充當代理人，並實施或促成了一系列違法行為。

根據紀錄，盧建旺於去年1月參加福州市建立海外警察服務站的倡議儀式，並出席了福建省人民代表大會第六次會議，隨後邀請陳金平加入名為「首批海外服務中心」微信 群組。同年2月，兩人在返回美國後建立「海外警察服務站」，並按照中方指引指認異議人士和刪除關於運營服務站的網絡文章。

針對妨礙司法公正，檢方指兩人「故意且腐敗地」改變、銷毀、損毀和隱匿了紀錄、文件和其他物件，包括與中方代表之間的通訊內容，損害了可在調查中使用物件的完整性。若此罪名成立，兩人通過犯罪直接或間接所獲取的任何財產都將被沒收，無論個人財產或是不動產。