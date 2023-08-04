我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市豪宅稅 上路3月僅收3800萬 與官方預估值差距大

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

華男假冒FBI 與共犯綁架持槍搶劫

記者顏潔恩／紐約報導
假冒FBI的華男黃誠偉。(市警提供)
假冒FBI的華男黃誠偉。(市警提供)

紐約東區聯邦檢察官辦公室3日宣布，來自皇后區一名華裔和外族裔男子，涉嫌冒充聯邦調查局(FBI)探員，在皇后區法拉盛公寓綁架兩名民眾數小時，並以手槍威脅兩人，搶走受害者車輛、現金和手表以及背包等財物，目前兩人已落網，並被關押在拘留所，將面臨控罪。

根據法律文件，7月16日早上7時許，被告華男黃誠偉(Cheng Wei Huang，姓名皆音譯)與烏茲別克裔的佐基洛夫(Rustambek Zokirov)開著保時捷轎車，進入法拉盛艾德大道(Elder Ave.)137-35號公寓樓的地下室停車場；看見一對成年夫婦從賓士開門下車時，兩人也跟著下車，一邊走上前一邊揮舞手中的槍枝，自稱為FBI探員，並拿出手銬將兩人銬住。

兩嫌犯表示要到受害者家中問話，並一路跟著他們搭電梯到五樓公寓，進屋後兩嫌用布蒙住受害者的眼睛、並用膠帶綑綁，期間還用手槍威脅，否則就要傷害他們。

根據受害者指出，佐基洛夫曾亮出「FBI徽章」，與黃誠偉用電擊槍電擊其中一名受害者，將他推到淋浴間打開蓮蓬頭，並恐嚇和強迫受害者配合。

早上7點15分，兩嫌曾開車離開公寓，但在兩分鐘後回來，接下來的好幾個小時內，兩人翻箱倒櫃尋找公寓內的值錢物品，搶走多張信用卡、名牌包、珠寶、手機、手機卡和賓士車鑰匙。

不僅如此，嫌犯還以槍指著受害者的頭，要他按照指示撥電話給朋友，轉匯虛擬貨幣，還威脅他不可透露自己遭到脅持，最後得手3萬元的加密貨幣。

接近晚9時，兩嫌犯才設置15分鐘的計時器，並放鬆對受害者的束縛，指示他們只有計時器響了才可以鬆綁後，帶著搜刮財物，坐上受害者的賓士轎車離開現場；當晚11時，受害者確認脫險後才敢報警。

警方於7月19日在曼哈頓一個停車場發現該輛賓士轎車，通知值班人員若車主前來取車後馬上報警；隔日佐基洛夫與另一人前來取車，在值班人員的幫助下，警方掌握佐基洛夫的名字和個人信息，其外貌體徵也符合其中一名犯案人員。

據悉，當工作人員告知車子遭執法人員充公時，佐基洛夫還回應，自己就是執法人員，更一度用手機打給警方；2日佐基洛夫在家中遭警方逮捕，警員搜到一張屬於黃誠偉的信用卡，不久後佐基洛夫和母親坦承黃誠偉就是共犯，黃誠偉於3日在家中遭到逮捕。

兩人目前已在法院過堂，遭地方法官斯坎倫(Vera Scanlon)下令關在拘留所。

佐基洛夫(左上角)在停車場取車。(法律文件)
佐基洛夫(左上角)在停車場取車。(法律文件)
監控錄像拍到佐基洛夫拿著搶來的財物離開現場。(法律文件)
監控錄像拍到佐基洛夫拿著搶來的財物離開現場。(法律文件)
佐基洛夫的駕照。(法律文件)
佐基洛夫的駕照。(法律文件)

虛擬貨幣 FBI 法拉盛

上一則

打擊公車逃票 MTA設特別小組執法

下一則

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

延伸閱讀

紐約長島火車皇后區脫軌 13人受傷

紐約長島火車皇后區脫軌 13人受傷
帶到家中洗劫 華男與共謀冒充FBI綁架、持槍搶劫

帶到家中洗劫 華男與共謀冒充FBI綁架、持槍搶劫
FBI大掃蕩 救出逾200性販運受害者 含59失蹤兒童

FBI大掃蕩 救出逾200性販運受害者 含59失蹤兒童
擬在皇后區亞裔聚居地段開大麻店 韓裔男：回饋社區

擬在皇后區亞裔聚居地段開大麻店 韓裔男：回饋社區

熱門新聞

林建新2022年參加費城首屆全美華人峰會。(本報檔案照)

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

2023-08-03 14:48
謝女士曾是茶行第一代店主的客戶，後來放棄金融業接手，透過茶葉做中西文化橋梁。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

2023-07-30 10:20
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約法拉盛取締違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

2023-07-27 11:45
天氣炎熱，緬街上的外族裔無證攤販，拖著裝冰塊的「冷卻箱」，向路人賣冰鎮飲料。(記者高雲兒／攝影)

躲警察卻躲不過高溫 紐約法拉盛無證小販：明天不來了

2023-07-29 06:37
63歲男子何丹(Dan Ho，音譯)晨泳時被洋流捲走，踩水五小時之後奇跡獲救。(截取自長島薩福克郡警局Instagram)

晨泳途中被浪捲走 長島男子何丹水中求生5小時奇跡獲救

2023-08-01 13:29
機車騎士在華埠交通最繁忙的路段被捲入大貨車輪下。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠發生驚險車禍 機車騎士被捲入大貨車輪下

2023-07-31 16:16

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命

長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命