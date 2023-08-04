華男假冒FBI 與共犯綁架持槍搶劫

假冒FBI的華男黃誠偉。(市警提供)

紐約東區聯邦檢察官辦公室3日宣布，來自皇后區一名華裔和外族裔男子，涉嫌冒充聯邦調查局(FBI )探員，在皇后區法拉盛 公寓綁架兩名民眾數小時，並以手槍威脅兩人，搶走受害者車輛、現金和手表以及背包等財物，目前兩人已落網，並被關押在拘留所，將面臨控罪。

根據法律文件，7月16日早上7時許，被告華男黃誠偉(Cheng Wei Huang，姓名皆音譯)與烏茲別克裔的佐基洛夫(Rustambek Zokirov)開著保時捷轎車，進入法拉盛艾德大道(Elder Ave.)137-35號公寓樓的地下室停車場；看見一對成年夫婦從賓士開門下車時，兩人也跟著下車，一邊走上前一邊揮舞手中的槍枝，自稱為FBI探員，並拿出手銬將兩人銬住。

兩嫌犯表示要到受害者家中問話，並一路跟著他們搭電梯到五樓公寓，進屋後兩嫌用布蒙住受害者的眼睛、並用膠帶綑綁，期間還用手槍威脅，否則就要傷害他們。

根據受害者指出，佐基洛夫曾亮出「FBI徽章」，與黃誠偉用電擊槍電擊其中一名受害者，將他推到淋浴間打開蓮蓬頭，並恐嚇和強迫受害者配合。

早上7點15分，兩嫌曾開車離開公寓，但在兩分鐘後回來，接下來的好幾個小時內，兩人翻箱倒櫃尋找公寓內的值錢物品，搶走多張信用卡、名牌包、珠寶、手機、手機卡和賓士車鑰匙。

不僅如此，嫌犯還以槍指著受害者的頭，要他按照指示撥電話給朋友，轉匯虛擬貨幣 ，還威脅他不可透露自己遭到脅持，最後得手3萬元的加密貨幣。

接近晚9時，兩嫌犯才設置15分鐘的計時器，並放鬆對受害者的束縛，指示他們只有計時器響了才可以鬆綁後，帶著搜刮財物，坐上受害者的賓士轎車離開現場；當晚11時，受害者確認脫險後才敢報警。

警方於7月19日在曼哈頓一個停車場發現該輛賓士轎車，通知值班人員若車主前來取車後馬上報警；隔日佐基洛夫與另一人前來取車，在值班人員的幫助下，警方掌握佐基洛夫的名字和個人信息，其外貌體徵也符合其中一名犯案人員。

據悉，當工作人員告知車子遭執法人員充公時，佐基洛夫還回應，自己就是執法人員，更一度用手機打給警方；2日佐基洛夫在家中遭警方逮捕，警員搜到一張屬於黃誠偉的信用卡，不久後佐基洛夫和母親坦承黃誠偉就是共犯，黃誠偉於3日在家中遭到逮捕。