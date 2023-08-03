陌生來電說她涉詐「不付款會被關」 班森賀華女遭騙2萬元

一名華女接到陌生男子電話，被威脅若不付款將面臨法律制裁。(記者顏嘉瑩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀網路詐騙 猖獗，儘管紐約市警多次提醒，仍有民眾落入不同手法的圈套中；其中一名華女 因接到陌生男子的電話，被威脅若不及時付款，她和家人都會面臨法律制裁，情急之下便匯了一筆2萬多的款項，損失慘重。

根據62分局紀錄，一名25歲華女於6月30日接到一通陌生男子的電話，對方指出她在中國涉及一宗欺詐交易，若不付款解決問題，她和在家鄉的親友都將受到懲罰。

該名華女在情急之下，未多做思慮，便按照指示將一筆2萬1265元的款項電匯給對方，還將數額不明的比特幣轉至對方的帳戶下。當受害者試圖再聯繫時，已遭男子拉黑，才驚覺自己上當，在家人的陪同下到警局報案。

而在7月28日，一名在網上求職的21歲華裔男子向某雇主提交工作申請，對方示意要先預付一筆款項，在開始工作後才會退還；受害者為此深信不疑，通過支付平台Zelle轉帳五次，將總數額4700元的款項匯給對方。

受害者也是聯繫不上後才發現被騙，並將手上的證據交給警方調查，指出向來是通過對方的電郵[email protected]與其聯繫；針對以上的案件，警方目前在調查中，但至今尚未有進展。

除線上詐騙猖獗外，汽車盜竊也是班森賀常發生的犯罪之一，7月27日一名21歲的華男將車隔夜停在海灣公園大道(Bay Parkway)7416號的住家前，隔日取車時，才發現放在後座的大批財物被洗劫一空；受害者指，無法確認離開前是否已將車門上鎖，而被偷走的財物包括金飾、名牌包、以及香水等，價值超過8000元。