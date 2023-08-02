班森賀10歲華裔女童 遭親屬暴打勒脖

班森賀17大道交65街處一棟住家，日前發生一起華人家庭暴力案。(取自谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)班森賀日前發生一起華裔 家庭暴力案件，一名華男 在家中毆打一名10歲的華裔女童，過程中緊勒女童的脖子，差點造成窒息身亡；華男在東窗事發後已遭紐約市警逮捕，面臨多項攻擊、勒脖等罪名。

根據市警62分局紀錄，該案件發生於7月25日早上8時左右，在位於17大道交65街的一間住家內，當時女童在廁所裡，一名53歲的同居男子突然強行將門踢開，衝進廁所對她施以暴力攻擊；除對她拳打腳踢外，還一度出手用手臂勒住女童的脖子，差點就窒息而死，鬆開後女童的頸項留下一道紅腫傷痕，有一段時間內都難以順暢呼吸和吞嚥。

據悉，受害者一開始未向任何人告知這件事，直到數天後的7月29日，有親戚看到她脖子的傷勢，多次詢問之下她才交代實情；親戚於是進一步報警求助，62分局警員向女童錄取口供後，上門逮捕名為許薛(Xue Xu，姓名皆音譯)的男子。

警方當前未公布受害者與嫌犯之間的關係，僅透露兩人是親屬，至於男子為何發動攻擊，原因也未曝光；許薛目前已被送往布碌崙刑事法庭過堂，被控攻擊致傷、危害未成年者、非法阻礙他人呼吸或血液循環(Criminal Obstruction of Breathing or Blood Circulation)、騷擾以及威脅等罪名，此案已交給大陪審團審議是否起訴，下一次出庭日期為8月10日(周四)。