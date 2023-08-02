布碌崙53歲華男洗腎無法工作 盼社區伸援

陳健身體因長期洗腎，變得虛弱不堪，尋求社區幫助。(陳健提供)

家住紐約布碌崙(布魯克林)的53歲福州移民 陳健，來美不久後因病已摘除雙腎，且自新冠疫情 爆發後一直沒有穩定收入，靠身邊的朋友救濟；陳健過去曾透過華媒向社區求助，但高昂的醫藥和生活費令其生活再陷入困境，希望外界可以再次向他伸出援手。

陳健介紹，1993年5月23日，23歲的他在蛇頭的安排下，坐船抵達美國洛杉磯，隨即被抓進移民監獄關了半年，之後就被安排到紐約市餐館打工還偷渡費；在獄中時他便收到父親病重去世的消息，而母親2008年也傳出噩耗，兩次他都無法回鄉奔喪而深感遺憾，後來以為還清債務就要熬出頭，沒想到身體卻亮紅燈。

他還記得是在1999年的冬天發病，那時身體突然硬化、視覺受影響，吃了藥還是傷勢惡化，最後被送到醫院檢查時確診雙腎都壞死，需要長期洗腎治療；自此後身體一直處於虛弱狀態，難以找到穩定工作，他也靠著臨時的聯邦醫療輔助(Temporary Medicare)來支付治療費，可生活上依然無依無靠，只能找身邊的人幫忙救濟。

不過，自疫情爆發後，朋友們面對各自生活難題也自顧不暇；2020年9月間，在極度憂鬱之際他曾吞藥自殺，被同屋人及時發現後送醫院搶救才挽回一命；他的經歷後來被曝光，令人感到惋惜，佛教慈濟基金會、美國亞裔社團聯合總會等機構陸續介入，給予其經濟上的支援。

陳健表示，現在身體早已虛弱到完全無法再工作，成日也提不起勁，好在身邊還是有些好心人，像近期到8大道 診所接受一名高姓女醫生的檢查時，對方欣然為其提供了一些救濟；他也說，現在每天以日租25元的費用，居住在8大道一間家庭旅館內，走一步算一步，希望可以透過媒體獲得更多愛心人士的幫忙，幫助他捱過這道坎。

民眾若想幫助陳健度過眼前難關，可捐款至陳健友人的信箱，地址是5424 7th Ave PO Box 12，brooklyn，NY，11220，支票抬頭請寫上收款人Jian Chen。