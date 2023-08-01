我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

車禍悲劇 台父子脫離收容所 現身感謝各界捐款

秦剛下台後首次互動 美中外交官員華府會晤觸及兩岸

命大！ 華埠機車騎士捲貨櫃車輪下僅擦傷

記者和釗宇／紐約報導
機車騎士在華埠交通最繁忙的路段，被捲入大貨車輪下。(記者和釗宇／攝影)
機車騎士在華埠交通最繁忙的路段，被捲入大貨車輪下。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)交勿街(Mott St.)處，7月31日下午2時30分左右發生交通事故，一名西語裔機車騎士在行車道間穿梭時不慎跌倒，正被身旁的半掛式貨櫃車捲入車輪下。幸好大貨車車速不快，機車騎士雖受傷但無生命危險。

監控影像拍到事發瞬間。(目擊者提供）
監控影像拍到事發瞬間。(目擊者提供）

事發地點位於華埠交通最繁忙的路段。現場目擊者Sat提供的影片顯示，該名騎士駕駛輕便機車在堅尼路東向行駛，在通過勿街路口後，迂迴至前方外側車道的大貨車左側準備超車，不料內側車道正常行駛的一輛休旅車忽然減速，機車騎士反應不及、擦撞該車側面，隨後失去重心摔倒在地，倒地的位置正巧位於大貨車左後輪前，貨車閃避不及，先撞到機車，隨後將騎士捲入車輪下。

幸好貨車車速不快，且撞到機車時又產生了一定的緩衝力量，因此機車騎士僅下半身被壓在一組車輪中間的縫隙部位，未形成輾壓。

大貨車在壓到機車騎士前先撞到了機車，因此形成阻力，車輪沒有輾壓到他。圖為傷者所騎...
大貨車在壓到機車騎士前先撞到了機車，因此形成阻力，車輪沒有輾壓到他。圖為傷者所騎的機車。(記者和釗宇／攝影)

事故發生後，機車騎士被卡在車輪下無法行動，但神智清醒，上半身無礙，被困時可以操作手機。

事發後不久，急救車、消防車以及警方的救援人員趕赴現場，消防員將大貨車車身頂起，救出被困騎士。騎士膝部嚴重擦傷，雙腿沒有其他嚴重的開放性創傷，也沒有大量出血，但尚未知是否有骨折等內傷。

搶救結束後，事發現場迅速恢復了交通，整個救援過程持續不到半小時。事發地點距離市警五分局很近，局長陳韜也赴現場查看，但未透露更多細節。

華埠 休旅 曼哈頓

上一則

防槍枝暴力 市府發社區安全藍圖

下一則

管控電單車 紐約市議員提徵稅、考照、需買保險

延伸閱讀

曼哈頓華埠發生驚險車禍 機車騎士被捲入大貨車輪下

曼哈頓華埠發生驚險車禍 機車騎士被捲入大貨車輪下
紐約拋棄式餐具新規生效 業者：只會增加工作量

紐約拋棄式餐具新規生效 業者：只會增加工作量
垃圾收集新規上路4個月 罰單翻倍 華埠較多

垃圾收集新規上路4個月 罰單翻倍 華埠較多
亞裔長者屢遇襲 華埠議員佩斯金質問警局

亞裔長者屢遇襲 華埠議員佩斯金質問警局

熱門新聞

謝女士曾是茶行第一代店主的客戶，後來放棄金融業接手，透過茶葉做中西文化橋梁。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

2023-07-30 10:20
26日早，曼哈頓中城一台起重機突然部分倒塌。(截取自推特@jimmy_farring)

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

2023-07-26 16:12
一名華女涉嫌通過欺詐手段，協助中國移民獲得訪美簽證，面臨簽證欺詐、洗錢等指控。圖為示意圖。(本報資料照片)

華女造假文件 助中國人偷渡來美

2023-07-26 12:27
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約法拉盛取締違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

2023-07-27 11:45
刑事鑑識專家李昌鈺。美聯社

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

2023-07-26 22:28
美國公民入籍考試版本在明年修訂更新後，難度將增加；不過華人，尤其長者對此似乎沒有太大意見，因為入籍的意願並不強烈。(記者高雲兒／攝影)

公民考試變難 華裔長者入籍意願低

2023-07-24 13:26

超人氣

更多 >
美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？
一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿

一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌
連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了