涉買兇槍殺前雇員 華男要求撤銷證據 遭法官駁回

本案被告游悠。(本報檔案照)

來自中國江蘇南通的31歲男子顧欣(Xin Gu，姓名皆為音譯)，在2019年因商業糾紛，在皇后區法拉盛 遭到蒙面槍手連開數槍射殺，涉案的余清明(Qing Ming Yu)和張哲(Zhe Zhang)，於去年12月向法庭提出動議，要求撤回警方根據三項搜查令查獲的全部證據，法官於近日駁回動議。

余清明經營一家房地產開發公司，顧欣則是余清明的前雇員，後者在離開余清明的公司後，自立門戶成立了另一家開發公司與余清明競爭，並帶走了部分客戶。

2019年2月，顧欣在法拉盛一家KTV開完新年派對後，在門外等電召車時被槍殺。據指控，余清明涉嫌買兇殺人，透過外甥游悠(You You)聯繫，雇非洲裔阿卜魯(Antony Abreu)為槍手、張哲是司機。案中三名華人於去年5月10日被捕，阿卜魯因其它案件已在聯邦監獄服刑。

當天警方根據搜查令，搜查了余清明在長島 蠔灣鎮(Oyster Bay)的住所，和張哲在加州阿卡迪亞(Arcadia)的房屋，並查扣了相關紀錄和電子設備。此外，政府還獲得授權，對張哲的Instagram帳戶搜查。

兩名被告認為對這兩處住處和Instagram帳戶的搜查沒有正當理由，而且證據已經失去了有效性。他們辯稱，政府在槍擊案發生兩年多才執行搜查令，搜查令宣誓書中的信息已「過時」，而且搜的範圍「太寬泛」。但法官駁回了這些質疑。

法官指出，警方搜尋的證據類型是非消耗性物品，通常會長期保留，不會「過時」，而且時間的流逝不會改變證據對案件的支持。法官認為陳舊性的論點不足以使搜查令無效。

法官也表示，犯罪活動的性質涉及持續數月的謀殺陰謀，涉及至少五名同謀，期間使用各種電子設備進行溝通和企業財務交易。在這種情況下，公司文件、通信、微信 紀錄，以及共謀者之間的金融交易紀錄中都可能存有證據，駁回「太寬泛」的說法。