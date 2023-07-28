曼哈頓起重機意外 業者、駕駛都有「黑歷史」 致多人死傷

曼哈頓肇事起重機駕駛員和業者分別曾在2008年出過人命事故。(記者許君達／攝影)

曼哈頓 中城哈德遜廣場(Hudson Yards)26日發生起重機火災意外，導致吊臂和重達16噸的貨物從45層樓的高度墜落，造成12人輕傷；據了解，起重機所屬業者過去的安全紀錄不佳，2008年曾發生兩起起重機倒塌、多人死亡意外，肇事駕駛員也曾於同年在作業中導致工友身亡。

據了解，26日早起重機起火後，駕駛員范杜恩(Chris Van Duyne)嘗試用滅火器滅火但失敗後逃生，他曾在2008年9月，與兄弟詹姆斯(James Van Duyne)共同操作一台起重機時，造成一名工友從400呎高空墜亡，根據事後調查，范杜恩兄弟違規卸下起重機上的安全設施，才會導致該起死亡意外，二人各被處以2萬5000元罰金，及分別為八個月和六個月的執照吊銷。

而起重機所屬業者「紐約城市起重及設備公司」(New York City Crane & Equipment Corp.)，由曾經號稱「起重機之王」的洛馬(James Lomma)創建，洛馬擁有的起重機在2008年3月和5月先後發生嚴重事故，分別造成七人和兩人喪生，他也因此被控過失殺人。

不過根據市樓宇局(DOB)局長奧多(Jimmy Oddo)表示，該建築工程和起重機作業的所有許可證都齊全，並完全按照許可範圍進行作業。據了解，該起重機上一次例行檢查是在6月15日進行的，對施工工地的檢查則是在兩周前完成。