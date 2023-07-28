我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國查扣嚴 南加華人快遞業疫後關門多

研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

曼哈頓起重機意外 業者、駕駛都有「黑歷史」 致多人死傷

記者許君達／紐約報導
曼哈頓肇事起重機駕駛員和業者分別曾在2008年出過人命事故。(記者許君達／攝影)
曼哈頓肇事起重機駕駛員和業者分別曾在2008年出過人命事故。(記者許君達／攝影)

曼哈頓中城哈德遜廣場(Hudson Yards)26日發生起重機火災意外，導致吊臂和重達16噸的貨物從45層樓的高度墜落，造成12人輕傷；據了解，起重機所屬業者過去的安全紀錄不佳，2008年曾發生兩起起重機倒塌、多人死亡意外，肇事駕駛員也曾於同年在作業中導致工友身亡。

據了解，26日早起重機起火後，駕駛員范杜恩(Chris Van Duyne)嘗試用滅火器滅火但失敗後逃生，他曾在2008年9月，與兄弟詹姆斯(James Van Duyne)共同操作一台起重機時，造成一名工友從400呎高空墜亡，根據事後調查，范杜恩兄弟違規卸下起重機上的安全設施，才會導致該起死亡意外，二人各被處以2萬5000元罰金，及分別為八個月和六個月的執照吊銷。

而起重機所屬業者「紐約城市起重及設備公司」(New York City Crane & Equipment Corp.)，由曾經號稱「起重機之王」的洛馬(James Lomma)創建，洛馬擁有的起重機在2008年3月和5月先後發生嚴重事故，分別造成七人和兩人喪生，他也因此被控過失殺人。

不過根據市樓宇局(DOB)局長奧多(Jimmy Oddo)表示，該建築工程和起重機作業的所有許可證都齊全，並完全按照許可範圍進行作業。據了解，該起重機上一次例行檢查是在6月15日進行的，對施工工地的檢查則是在兩周前完成。

曼哈頓

上一則

紐約極端高溫 華埠街頭冷清 網紅店也空蕩蕩

下一則

皇后區大學點 新增庇護所 華人居民憂

延伸閱讀

起重吊臂45樓墜落 曼哈頓11人輕重傷

起重吊臂45樓墜落 曼哈頓11人輕重傷
NBA／誰是假摔王？ 賭盤看好詹姆斯

NBA／誰是假摔王？ 賭盤看好詹姆斯
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
曼哈頓爆血案 20歲男遭多人捅胸

曼哈頓爆血案 20歲男遭多人捅胸

熱門新聞

男子開始向王女士介紹虛擬貨幣投資。(受害者提供)

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

2023-07-23 12:46
納蘇郡警察拒為移民提供翻譯遭起訴。圖為示意圖。(取自納蘇郡警察局推特)

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

2023-07-22 11:04
26日早，曼哈頓中城一台起重機突然部分倒塌。(截取自推特@jimmy_farring)

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

2023-07-26 16:12
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

2023-07-21 12:28
一名華女涉嫌通過欺詐手段，協助中國移民獲得訪美簽證，面臨簽證欺詐、洗錢等指控。圖為示意圖。(本報資料照片)

華女造假文件 助中國人偷渡來美

2023-07-26 12:27
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約法拉盛取締違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

2023-07-27 11:45

超人氣

更多 >
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康