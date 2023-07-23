我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華埠美食節 人潮爆滿 2小時賣光400杯奶茶

密蘇里老婦超速失控 「飛天撞進房屋」屋內童奇蹟躲過死劫

上半年市警追車次數 多於前五年總和

記者劉梓祁／紐約報導
數據顯示，市警在上半年行動中的車輛追逐次數達到新高，多於過去五年總和。(本報檔案照)
數據顯示，市警在上半年行動中的車輛追逐次數達到新高，多於過去五年總和。(本報檔案照)

根據最新紐約市警統計數據，警員在上半年行動中的車輛追逐次數達到新高，在1月至6月間共記錄有625起，多於過去五年總和，並可能使2023年追車事件總數，比市長亞當斯(Eric Adams)上任前四年總量多三倍。

儘管市警巡邏指南中的車輛追逐規定未有發生更改，但市警巡邏長切爾(John Chell)表示，追車次數激增的原因為三或四輪摩托車、非法滑板車和無牌「幽靈車」數量飆升，市警必須通過追逐來應對槍枝暴力和街區險境。

他本月初於市警總局舉行的記者會上說，警方通過對違規行為實施更多的傳喚和車輛攔截，使嘗試逃脫追捕的嫌疑人無計可施，因此車輛追逐次數有所增加。

市警指，警局在每個巡邏區均設有一名隊長，負責監控專門用於車輛追逐的全市廣播頻道；但有警官批評，在高層的鼓勵下，對車輛追逐的重視造成了過度緊張的環境，當值班警員聽到某個車牌需要追捕，每個人都會開始行動。

退休市警巡官馬卡里(John Macari)雖支持積極執法，但認為當前市府的進步派官員常常使執法變得過於冒險；馬卡里說，從追逐角度來看，切爾的初衷似乎正確，但他將執行命令與年輕警察的生命和職業，置於危險之中。

馬卡里說，除非發生恐怖襲擊、綁架兒童或者殺人犯當天可能再次殺人，否則自己不會參與車輛追逐；因為從公共安全的角度來看，警察不應當飛馳在街區，而僅為抓捕一個車牌被註銷的駕駛，或可能在車裡攜帶非法槍枝但沒有使用的人。

據了解，自2022年8月以來發生的至少六起與車輛追逐有關的平民死亡事件，當前正被州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室調查或初步評估，其中包括一名74歲行人，於上月29日在布朗士遭到正在被警方追逐的46歲嫌犯撞死。

亞當斯 布朗士 紐約市

上一則

青年義工助籌備 松柏之家社區家庭同樂日百人出席

下一則

高溫引發急診增 避暑中心仍關閉

延伸閱讀

紐約電價、瓦斯雙漲 8月起漲近1成 明年1月還會漲

紐約電價、瓦斯雙漲 8月起漲近1成 明年1月還會漲
MTA將試點5免費公車線路 增地鐵服務

MTA將試點5免費公車線路 增地鐵服務
紐約客談／期待新市警總局長 大展拳腳

紐約客談／期待新市警總局長 大展拳腳
「大學一口氣買數千本」大法官薩多馬友出書 助理推銷惹議

「大學一口氣買數千本」大法官薩多馬友出書 助理推銷惹議

熱門新聞

一名91歲老翁在19日清晨7時左右，自曼哈頓中城一棟大廈跳下，當場身亡。(取自Google Maps)

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

2023-07-19 10:15
發生槍擊案，警察和急救人員就地救治背部中彈的15歲傷者。(本報檔案照)

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

2023-07-18 17:07
納蘇郡警察拒為移民提供翻譯遭起訴。圖為示意圖。(取自納蘇郡警察局推特)

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

2023-07-22 11:04
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

2023-07-21 12:28
地鐵基礎票價將從8月20日從目前的2.75元上漲至2.9元。(記者和釗宇／攝影)

7年首次 紐約公車、地鐵基礎票價調漲 下月生效

2023-07-20 07:45
MTA表示，為打擊逃票，計畫在未來兩年內改裝全市所有地鐵閘口。（記者和釗宇／攝影）

MTA打擊逃票 將改裝紐約市地鐵閘口 可挽回每年逾4500萬損失

2023-07-18 07:31

超人氣

更多 >
「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴
法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定

法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定
華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者

華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者
張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣
靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣

靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣