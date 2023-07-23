上半年市警追車次數 多於前五年總和

數據顯示，市警在上半年行動中的車輛追逐次數達到新高，多於過去五年總和。(本報檔案照)

根據最新紐約市 警統計數據，警員在上半年行動中的車輛追逐次數達到新高，在1月至6月間共記錄有625起，多於過去五年總和，並可能使2023年追車事件總數，比市長亞當斯 (Eric Adams)上任前四年總量多三倍。

儘管市警巡邏指南中的車輛追逐規定未有發生更改，但市警巡邏長切爾(John Chell)表示，追車次數激增的原因為三或四輪摩托車、非法滑板車和無牌「幽靈車」數量飆升，市警必須通過追逐來應對槍枝暴力和街區險境。

他本月初於市警總局舉行的記者會上說，警方通過對違規行為實施更多的傳喚和車輛攔截，使嘗試逃脫追捕的嫌疑人無計可施，因此車輛追逐次數有所增加。

市警指，警局在每個巡邏區均設有一名隊長，負責監控專門用於車輛追逐的全市廣播頻道；但有警官批評，在高層的鼓勵下，對車輛追逐的重視造成了過度緊張的環境，當值班警員聽到某個車牌需要追捕，每個人都會開始行動。

退休市警巡官馬卡里(John Macari)雖支持積極執法，但認為當前市府的進步派官員常常使執法變得過於冒險；馬卡里說，從追逐角度來看，切爾的初衷似乎正確，但他將執行命令與年輕警察的生命和職業，置於危險之中。

馬卡里說，除非發生恐怖襲擊、綁架兒童或者殺人犯當天可能再次殺人，否則自己不會參與車輛追逐；因為從公共安全的角度來看，警察不應當飛馳在街區，而僅為抓捕一個車牌被註銷的駕駛，或可能在車裡攜帶非法槍枝但沒有使用的人。

據了解，自2022年8月以來發生的至少六起與車輛追逐有關的平民死亡事件，當前正被州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室調查或初步評估，其中包括一名74歲行人，於上月29日在布朗士 遭到正在被警方追逐的46歲嫌犯撞死。