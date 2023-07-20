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彩票熱潮中…3匪大白天持槍闖華埠菸店 洗劫彩票

記者許君達／紐約報導
事發店舖位於華埠外圍地蘭西街，案發後已被警方暫時封閉。(記者許君達／攝影)
事發店舖位於華埠外圍地蘭西街，案發後已被警方暫時封閉。(記者許君達／攝影)

位於曼哈頓華埠地蘭西街(Delancey St.)61號的香菸雜貨店「地蘭西菸店」(Delancey Smoke Shop)，19日中午遭到持槍搶劫，劫匪在搶得彩票後逃離，整個過程未開槍、無人傷亡，也沒有損失現金。

店主表示，搶劫大約發生於19日中午12時20分左右，事發時店內只有他一人值班。嫌犯有三人，其中一人持有槍枝。三人在得手彩票券後，沒有繼續搶劫或破壞其他財物。

店主說，損失彩票的價值尚待估算。整個過程中，嫌犯未開槍，也未造成人員傷亡。根據911報警紀錄顯示，搶劫完畢後，三人沿愛烈治街(Eldridge St.)向南逃離。

截至發稿時，市警五分局警員仍在店內偵查，暫不透露更多詳情。根據警方通訊紀錄，其中一名嫌犯身穿顯眼的紅袖灰色襯衫。

事發現場位於曼哈頓下城交通繁忙的地蘭西街交亞倫街(Allen St.)路口附近，卻是鬧市中的一處荒涼角落，即便是在白天，街邊依舊行人稀少、店鋪很少且多未開門營業。類似的小規模劫案發生後，附近很難找到能提供有效線索的目擊者，導致犯罪者有恃無恐，逐漸形成治安盲區。

事發店鋪隔壁的日式料理店業者表示，完全沒有聽到或看到任何異常情況，甚至根本都不知道鄰家發生了劫案。他說，在此地營業，必須安裝警報裝置才能稍微安心，因為萬一出了事，根本沒有人會看到，使警方更難破案。

目前，全美正處在一輪彩票熱潮中。19日當晚開獎的勁球獎(Powerball)，頭彩獎金為10億元，為史上第七高；兆彩(Mega Million)頭獎也有7.2億元。

事發地點雖位於鬧市區內， 卻是一個行人稀少的治安死角。(記者許君達／攝影)
事發地點雖位於鬧市區內， 卻是一個行人稀少的治安死角。(記者許君達／攝影)

曼哈頓 華埠 勁球

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