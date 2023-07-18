曼哈頓下東城傳連續槍響 傷亡不明

附近居民表示槍械「像是機關槍」，開槍現場留下14枚彈殼，但未見血跡及受害者。(記者許君達／攝影)

曼哈頓 下東城(Lower East Side)17日傍晚發生槍擊事件，嫌犯所持疑為半自動槍械。目前尚不清楚是否有人員在此事件中傷亡，警方正在調查並追緝開槍者。

事件發生於下東城羅格斯政府樓(Rutgers Houses)社區內部的綠地。(記者許君達／攝影)

事件發生地點位於下東城麥地臣街(Madison St.)160號樓後方，地處羅格斯政府樓(Rutgers Houses)社區內部的綠地中。據住在相鄰街區的華人 居民稱，當日晚間6時30分左右聽到槍響，聲音不同於普通的手槍，而是連續且清脆的「噠噠」聲，聽起來「像是機關槍」。

事發現場人流稀少，現已被封鎖，警方正在偵查。(記者許君達／攝影)

警方接報後，將事發現場封閉，並用紙杯標示遺落彈頭的位置。現場警員透露，勘查時共發現14枚彈頭，彈頭形制尚需鑑定，目前無法透露具體的槍械類型與型號。現場警員表示案件正在偵查中，拒絕透露是否有人員傷亡。不過，事發現場較為偏僻，往來行人不多，警方封閉區域內未發現血跡，附近目擊者也表示沒有看到救護車載運傷員。警方透露，正在全市範圍內的醫療機構搜尋，以尋找可能的傷者。

警方報告，已鎖定一涉案車輛，車型為藍色起亞(Kia)轎車，車牌號KZS4681。該車輛的最後目擊地點位於布碌崙 (布魯克林)大橋上，向布碌崙方向逃離。截至發稿時，警方尚未透露更多詳細信息。