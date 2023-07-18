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法拉盛華男無端挨重拳 耳膜出血還被嘲笑

記者高雲兒／紐約報導
馮先生被打後，耳朵通紅，耳鳴想吐。(馮先生提供)
馮先生被打後，耳朵通紅，耳鳴想吐。(馮先生提供)

剛來紐約不到一年的馮先生，近日在皇后區法拉盛遭遇暴力攻擊，他在長椅上被一群外族裔人無辜攻擊和嘲笑，導致耳膜出血。

事情發生在16日晚上9時30分左右，馮先生說，他坐在緬街和北方大道交叉口處的長椅上，面對緬街方向。玩手機的他聽到身後來了幾個年輕人，突然有一個人竄到他右邊，朝他的太陽穴和耳朵中間給了重重的一拳，「砰一聲，很響」。

非常震驚的馮先生這才看清，一共四、五個年輕人，攻擊他的是一個黑衣男子，「個子不高，一直背對我」。他稱另一個白衣男子，大搖大擺地在他面前晃來晃去，「還在秀肌肉，然後一直用嘲笑的語氣跟我說話」。聽不清內容但是氣不過的馮先生罵了一句粗話，幾個人立馬圍攏過來，挑釁地蹦蹦跳跳，「我怕他們有槍或者有刀，就坐下玩手機，他們就朝緬街方向走了」。

馮先生隨後報警，但是等了半小時還未等到，於是回家，「然後我就感覺有點耳鳴，還很想吐，口水一吞嚥就刺痛」。10時20分左右，馮先生接到警局電話，本和警察說好第二天去警局說明案情的他，因為疼痛難忍無法入睡，在半夜12時許就去警局報備。

不過，馮先生稱，除了白衣男子，其他人都沒看清，「白衣服的人就是深色膚色，不是亞裔也不是白人，不是西語裔就是非洲裔」。

馮先生日前遭遇暴力攻擊，被診斷為耳膜穿孔，有內出血。(馮先生提供)
馮先生日前遭遇暴力攻擊，被診斷為耳膜穿孔，有內出血。(馮先生提供)

馮先生在17日上午去醫院檢查，被診斷為耳膜穿孔，有內出血。對於此次經歷，馮先生非常不解，也非常憤怒；他說，自己來紐約不到一年，對紐約的印象非常好；「我以前只是聽過這種事，不曾想發生在我身上」。

馮先生稱，自己經常會坐在被攻擊的長椅上，餵鴿子，吃炸雞，「路過的人都會給你打招呼，很友好禮貌」。他說，如果找到攻擊他的團伙，相比醫藥費，他更想要一個說法，「為什麼要打我？」

馮先生稱，16日晚，他和往常一樣坐在緬街和北方大道交叉口處的長椅上，卻被無辜攻擊...
馮先生稱，16日晚，他和往常一樣坐在緬街和北方大道交叉口處的長椅上，卻被無辜攻擊。(記者高雲兒／攝影)

他更心有餘悸的是，他一個一米八的壯漢都被無辜襲擊，那麼老人和婦女是不是更加危險，「而且這次是拳頭，下次會不會是刀和槍？」

亞裔 法拉盛 肌肉

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