班森賀15歲少年背部中彈 傷情危急

班森賀發生槍擊案，警察和急救人員就地救治背部中彈的15歲傷者。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)華人 聚居的班森賀17日下午發生一起槍擊 案，一名15歲的男青少年背部中彈，傷情危急。到截稿時止，警方仍未逮捕任何嫌疑人，對案件的調查還在進行中。

班森賀發生槍擊案後，警察和急救人員將傷者送上救護車。(讀者提供)

警方稱，17日下午大約1時，在62街交20大道處附近發生了一起槍擊案，一名15歲的男性青少年背部中彈，他後來被救護車送到附近的瑪摩利醫院進行搶救，病情危急。警方稱，槍擊嫌疑人是一名非裔男性，身穿灰色上衣，黑色褲子，案發後逃離現場。

班森賀發生槍擊案後，警察和急救人員很快趕到現場。(讀者提供)

監控錄像顯示，嫌犯身材瘦長，戴著黑色口罩。他和一群青少年一起在人行道上步行，接著他突然拔出一把手槍，朝馬路對面開火。據說嫌疑人身高5呎8吋，案發後沿著20大道朝南逃走。受害者遭槍擊後，試著走了半個街區後癱倒在地上。

槍擊案發生後，市警62分局和68分局派出大量警員封鎖現場，警方啟動了一級動員(level 1 Mobilization)。警方還派出直升機到事發地周圍上空盤旋，尋找嫌疑人。

班森賀發生槍擊案後，警察和急救人員將傷者送上救護車。(讀者提供)

一名住在附近的華人目擊者Eric說，他聽到了多聲槍響後，馬上趕到事發現場，他看到了遭槍擊的15歲男性青少年在路邊被搶救的情景。Eric說受害者是一名西語裔人。他猜想這是一起青少年的幫派 衝突，但看了受害者後又覺得不像是幫派中人。據報導，警方來源認為，槍擊案是由於爭吵引起的，和幫派爭鬥無關。

布碌崙班森賀發生槍擊案，15歲男青少年背部中彈，圖中為槍擊案現場。(記者胡聲橋／攝影)

距離案發地僅有幾個商店門面的一家華人參茸店的店員Sam介紹，他聽到了至少五聲槍響，然後就看到一群十幾歲的孩子四散而逃。他說案發地附近有一所學校，這些孩子可能在那裡上夏令營，槍擊案發生時，可能是夏令營放學的時間。Sam說，槍響後，他不敢馬上出門，等外面平靜了以後，他才出門去看，很快警車和急救車都趕來了。

警方呼籲槍擊案目擊者或了解內情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。