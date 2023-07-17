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布碌崙班森賀槍擊案 15歲青少年背部中彈 傷情危急

記者胡聲橋／紐約即時報導
布碌崙班森賀發生槍擊案，15歲男青少年背部中彈，圖中為槍擊案現場。(記者胡聲橋/攝影)
布碌崙班森賀發生槍擊案，15歲男青少年背部中彈，圖中為槍擊案現場。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)華人聚居的班森賀17日下午發生一起槍擊案，一名15歲的男青少年背部中彈，傷情危急。到截稿時止，警方仍未逮捕任何人，對案件的調查還在進行中。

警方稱，17日下午大約1時，在62街和20大道交界處附近發生了一起槍擊案，一名15歲的男性青少年背部中彈，他後來被救護車送到附近的瑪摩利醫院進行搶救，病情危急。警方稱，槍擊嫌疑人是一名男性，身穿灰色汗衫，黑色或灰色的褲子，案發後逃離現場。

槍擊案發生後，市警62分局和68分局派出大量警員封鎖現場，警方啟動了一級動員(level 1 Mobilization)。警方還派出直升機到事發地周圍上空盤旋，尋找嫌疑人。

另一名華人目擊者Eric說，他聽到了多聲槍響，因為就住在附近，所以馬上過來看，他看到了遭槍擊的15歲男性青少年，Eric說受害者是一名西語裔人。他猜想這起一起青少年的幫派衝突，但又覺得受害者不像是幫派中人。

距離案發地僅有幾個商店門面的一家華人參茸店的店員Sam介紹，他聽到了至少五聲槍響，然後就看到一群十幾歲的孩子四散而逃。他說案發地附近有一所學校，這些孩子可能在那裡上夏令營，槍擊案發生時，可能是夏令營放學的時間。Sam說，槍響後，他不敢馬上出門，等外面平靜了以後，他才出門去看，很快警車和急救車都趕來了。

據說，嫌疑人是一名非裔，身高5呎8吋，留著非洲式髮型，案發後沿著20大道朝南逃走。

警方呼籲槍擊案目擊者或了解內情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

班森賀發生槍擊案後，警察和急救人員正在就地救治背部中彈的15歲男青少年。(讀者提...
班森賀發生槍擊案後，警察和急救人員正在就地救治背部中彈的15歲男青少年。(讀者提供)
班森賀發生槍擊案後，警察和急救人員正將傷者送上救護車。(讀者提供)
班森賀發生槍擊案後，警察和急救人員正將傷者送上救護車。(讀者提供)
班森賀發生槍擊案後，警察和急救人員很快趕到現場。(讀者提供)
班森賀發生槍擊案後，警察和急救人員很快趕到現場。(讀者提供)
班森賀發生槍擊案後，警察和急救人員正將傷者送上救護車。(讀者提供)
班森賀發生槍擊案後，警察和急救人員正將傷者送上救護車。(讀者提供)

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