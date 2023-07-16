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華埠非法大麻店 驅逐程序展開

記者劉梓祁／紐約報導
崇正會已展開行動，驅逐非法大麻店「中國廣場便利店」。(本報檔案照)
崇正會已展開行動，驅逐非法大麻店「中國廣場便利店」。(本報檔案照)

曼哈頓華埠地威臣街(Division St.)一號，位於紐約崇正會下方的大麻店，月前被查出無執照非法經營，在市警臥底行動後，店面房東崇正會收到曼哈頓地區檢察官辦公室信函，要求立即對該店進行驅逐；根據地檢辦公室，目前驅逐程序已展開，雙方將於17日(周一)出庭。

市警的便衣警員於5月，在位於該處的「中國廣場便利店」(China Square Convenience)成功購買大麻，曼哈頓地檢辦公室隨後致信崇正會，表示該店正非法販賣大麻，且未有合法營業許可證，要求作為房東的崇正會啟動驅逐訴訟程序。曼哈頓地檢辦公室發言人科恩(Douglas Cohen)表示，崇正會已在房屋法庭(Housing Court)提起驅逐訴訟，正式啟動驅逐程序。

根據法院紀錄，崇正會於6月20日向民事法庭提起訴訟，被告為直接與大麻店簽訂租賃的中介公司Ango Management Inc.，以及店鋪經營者Murad Saidi。租賃文件指，大麻店通過與該中介公司獲得經營權，而後者於去年11月和崇正會簽約成為「二房東」，但崇正會現任主席表示對此不知情，為上任主席繞過程序完成。

起訴書顯示，崇正會引用了包括地檢辦公室信件、市警執法紀錄和法庭陳述書在內的多項證據，以證明大麻店為非法經營，要求驅逐商家。

根據市警紀錄，一位19歲輔警於5月20日晚上9點11分進入大麻店，在另一名未參與交易的成年警員觀察下，成功購買了一盒預卷大麻香菸和一包可食用大麻零食，共花費55元。

該名輔警在報告中表示，店員在交易中未詢問他年齡並要求出示證件。此外，起訴材料還引用州大麻管理辦公室(OCM)高級調查員基利(Dawn Kiely)口供表示，該店並沒有取得成人用途大麻零售許可證，亦沒有任何待處理的申請。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)對此表示，在收到社區的投訴後，該辦公室與市警展開了聯合調查，並通知房東開啟驅逐程序，是市府積極打擊社區非法大麻店的持續行動之一。崇正會法律顧問李宗保說，雙方將於17日開庭，將要求法官確保該店不能再營業。

臥底警員所購買非法大麻產品。(取自起訴書)
臥底警員所購買非法大麻產品。(取自起訴書)
臥底警員所購買非法大麻產品。(取自起訴書)
臥底警員所購買非法大麻產品。(取自起訴書)
臥底警員所購買非法大麻產品。(取自起訴書)
臥底警員所購買非法大麻產品。(取自起訴書)

大麻 曼哈頓 房東

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