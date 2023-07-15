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冒充銀行員工詐耆老2萬元 2華人被捕

記者鄭怡嫣／紐約報導
羅力州(左)以及何燕丹(右)涉嫌冒充銀行人員，詐騙年長者。(長島納蘇郡警局提供)
羅力州(左)以及何燕丹(右)涉嫌冒充銀行人員，詐騙年長者。(長島納蘇郡警局提供)

兩名華人近日因涉嫌參與一起年長者詐騙案，而被長島納蘇郡(Nassau County)警方逮捕，被控重竊等罪，他們涉嫌冒充銀行員工，以受害者電腦被入侵為由，詐取2萬元現金。

根據當地警方調查，本月11日，在長島大頸廣場(Great Neck Plaza)，一名70歲女性在電腦上收到一條信息，表示她的電腦遭到入侵。隨後，她撥打了顯示在電腦屏幕上的一個電話號碼，被告知將會收到一個來自銀行反詐騙部門打來的電話。

不久之後，她接到了第一位男嫌羅力州(Lizhuo Luo，以下均為音譯)打來的電話，指示她從銀行取出2萬元，並將現金放在一個空白信封中，交給一位將會前往她住處的銀行員工。之後受害人依指示，將信封交給自稱來自銀行反詐部門的何燕丹(Yandan He)。

12日上午10時，受害者再次接到羅力州打來的電話，告訴她需要更多錢，才能解鎖她的銀行帳戶。受害者隨後前往銀行領錢，卻被銀行人員告知，她的帳戶並沒有被凍結，受害者這才得知自己被騙，並報警。

警方在同日將報住在昆斯伯里(Queensbury)鎮39歲的羅力州、以及報住在布碌崙(布魯克林)的36歲何燕丹逮捕。羅力州被控企圖重竊及拘捕兩項罪名，等待法院傳訊，何燕丹則被控重竊及企圖重竊罪。

長島 詐騙 布碌崙

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