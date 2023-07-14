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班森賀公寓驚傳命案 1死1昏迷 疑吸毒過量

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀一處公寓樓發生命案，據當地店家表示，疑為飲酒吸毒過量造成。(記者胡聲橋／攝影)
班森賀一處公寓樓發生命案，據當地店家表示，疑為飲酒吸毒過量造成。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人聚居的班森賀一處公寓樓近日發生疑似因飲酒、吸毒過量，導致一人死亡、一人昏迷的案件；根據警方，涉案者均為西語裔，實際案情警方仍在調查中。

據轄管班森賀的市警62分局介紹，12日上午11時，警方接到一通報案電話，請求緊急援助。警員趕到位於71街1551號的公寓樓，在一間公寓內發現一名38歲的男子不省人事，後來這名男子被宣告死亡。

警方在現場還發現死者身旁有另外兩人，一名36歲的男子有知覺，但需要進行醫療救護；另一名26歲的男子已經昏迷。

急救人員立即將這兩名男子送往瑪摩利醫院接受治療，目前兩人病情穩定；對於實際案情，警方則仍在調查。

該棟公寓樓的一樓為一家華人餅屋，據餅屋員工介紹，該棟公寓樓為私有，居民均為租客，且住著不少西語裔；根據該名員工了解，涉案三人均為西語裔，並非打架鬥毆，更像是喝酒、吸毒過量導致。

據公寓樓旁邊一處寺廟的僧人表示，聽聞公寓樓發生命案，但因為英語不好，不知道具體細節。他還說，警方13日上午到廟裡調取監控錄像，調取錄像的時間是11日下午6時到11時。從警方調取錄像的時間看，案情似乎並不簡單。

警方呼籲民眾提供有關此案的線索，民眾可以撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華人 布碌崙 布魯克林

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