8大道牌屋爆鬥毆 華男遭3人持榔頭猛打 警公布影像緝兇

8大道發生華裔鬥毆事件，三人打一人，致其受傷。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)8大道 最近發生一起鬥毆案件，其中華裔男性受害者因與其他人發生爭執，遭到另外三名華男 持榔頭多次毆打，警方已通過調取監控錄像，公布了三名男嫌攻擊者的圖像，鼓勵知情者提供線索，協助警方盡早將嫌犯捉拿歸案。

轄管該地區的市警72分局表示，案件發生在位於布碌崙54街753號的一處住宅，據了解，這是一處牌屋。6月15日晚8時左右，36歲的受害者在這家牌屋與另一名華男發生爭執。這名華男與其他兩名同夥，就用榔頭多次擊打受害者，導致受害者受傷，被送往瑪摩利醫院治療。

據警方描述，第一名男嫌身高約5呎7吋，25至35歲，身材瘦削。他最後一次露面時頭戴一頂多色棒球帽，身穿綠色夾克、藍色牛仔褲和棕黃色皮鞋。

第二名男嫌身高約5呎7吋，25至35歲，身材偏瘦。他最後一次露面時身穿黑色T恤衫、黑色牛仔褲和深色皮鞋。

第三名男嫌身高約5呎7吋，年齡約30至40歲，體型較胖。他最後一次露面時身穿黑色T恤、黑色牛仔褲和黑色運動鞋。他的右臂上還有一個紋身。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。