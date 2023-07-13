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偷竊被抓包 5非裔惡少砸華人雜貨店

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙日落公園一間華人經營的雜貨店，日前遭五名非裔青少年砸店。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙日落公園一間華人經營的雜貨店，日前遭五名非裔青少年砸店。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園一間華人經營的雜貨店，日前遭五名非洲裔青少年偷東西，被店家發現叫歸還後心有不甘，出手攻擊店家及其家人，並砸壞店外的物品；轄管當地的市警接報後，成功在附近區域發現他們的蹤影，已將人逮捕。

該案件發生於7大道交50街的便利商店外，店主歐先生說，10日晚間7時20分左右，他剛好出店外查看時，發現四女一男的非洲裔青少年中，一名看起來11、12歲的少年，順手牽羊偷走價值兩元的螢光棒；眼見幾人就要過馬路，歐先生趕緊追上去要回來，查看貨物是否損壞時，一名少女不屑的說了句「看什麼看，都已經還給你了」。

路人視頻拍攝到非洲裔青少年不停挑釁業者。(視頻截圖)
路人視頻拍攝到非洲裔青少年不停挑釁業者。(視頻截圖)

歐先生想著息事寧人，一直說「沒什麼事」(Nothing)，可突然對方野蠻地搶過他手中的螢光棒掰斷，接著拿起一支泡泡棒，將水甩到歐先生身上；歐先生的父親、哥哥不久後也出來幫忙，試圖趕走這一群人，沒想到對方開始大喊大叫，且靠得愈來愈近，態度很囂張。

歐先生回憶，原本他還伸手擋了對方一下，不願爆發肢體衝突，不料惡少們卻變本加厲，不停口吐髒話謾罵，還接著出手攻擊歐先生及家人，砸店摔東西，引起大批民眾圍觀。

在衝突過程中，歐先生眼睛和手背受傷，哥哥則是右眼被打到紅腫，雖很氣憤，但當下他們都是自衛性推開一幫人，沒有還擊。

歐先生無奈說道，包括毀壞的貨物和私人物品，約損失幾百塊；該店面營業將近十年來，雖常遇到竊賊，但只要歸還物品都不會過於追究，奈何這幫青少年實在惡劣，明明理虧還要氣勢逼人，把事情鬧大。

一群人犯案後不慌不忙地離開現場，歐先生後來坐上抵達現場的警車，跟著在附近搜尋嫌犯的身影，不久後在6大道交56街處發現並逮捕他們；歐先生向警方表示，案發時惡少們雖用髒話罵人，但並未用歧視性語言。目前該案仍在調查中，由於涉及未成年，因此未透露嫌犯的身分信息。

日落公園 布碌崙 歧視

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