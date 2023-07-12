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紐約布碌崙8大道發生槍擊案 疑毒品交易黑吃黑引起

記者胡聲橋／紐約即時報導
布碌崙8大道發生致命槍擊案，一名西語裔男子被殺，開槍者疑為華男。(讀者提供)
布碌崙8大道發生致命槍擊案，一名西語裔男子被殺，開槍者疑為華男。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)8大道華社11日晚發生一起致命街頭槍擊案。一名26歲的西語裔男子在街頭遭人開槍擊中身亡，警方沒有披露多少案件的細節，但根據目擊者的描述和現場錄像，開槍者可能是一名華裔男子，案件疑涉及大麻交易，是黑吃黑引起的。警方到目前為止仍在對此案進行調查。

轄管事發地區的市警72分局稱，案發時間為11日晚間9時43分，案發地點為布碌崙7大道交57街處。警方通過部署街頭的槍聲探測系統「ShotSpotter」得知發生槍擊案後迅速趕到現場，但警方在7大道事發地沒有發現任何傷者。

當警方在現場調查時，曼哈頓市警13分局轄區內的表維醫院接到一名26歲的西語裔槍傷病人，他由一輛私家車送到該醫院，但他被送院不久卻因傷勢嚴重去世。警方經調查迅速確定他就是在7大道被人開槍擊中的受害者。

警方在案發地附近獲得的監控錄像顯示，晚間9時25分左右，一名華男和一名華女在事發地街頭等待，大約9時30分，一輛黑色轎車開到兩人等候處，華男隨後鑽入汽車，華女返回街邊公寓。9時42分，華女拎著一個大包裹走出公寓，將包裹放入黑色汽車後座，然後返回公寓。

大約不到一分鐘後，一名黑膚色男子突然從街對面跑來，試圖進入車輛右前座。這時那名華女再次走出公寓，到車右前座外爭論，然後試圖將黑膚色男子拉出車輛。在撕扯過程中，華男從車左後座下車，過來想幫華女。這時，車輛突然啟動，將華男拉翻在地。華男站起身後，掏出手槍，朝開走的車輛連開數槍。視頻還顯示，華男開槍後十分冷靜，又彎腰將掉落街頭的彈殼撿起來，這才轉身逃走。

案發後，警方迅速封鎖現場，布碌崙亞裔民安隊隊員也在場協助警方查案，協助警方從附近商店取得多個監控錄像。因為案發時間不到晚上10時，槍擊案引起了不少行人和近居民的圍觀，現場視頻也迅速間在社交媒體流傳。

警方從現場調取的監控錄像發現，出現在槍擊案現場的黑色轎車，一天前的晚上也曾出現在該地點，一名黑膚色男子下車後，曾和一名華裔男子在現場交談。負責此案的市警72分局對案件不願透露內情，僅表示這是一宗搶劫案件，而且死者並不住在布碌崙，而是來自布朗士區。

8大道社區對這件槍擊案出現了各種猜測。有人認為，開槍華男在外州種植大麻，偶爾才回布碌崙。他們認為，這起案件有可能是涉及毒品的一起黑吃黑的案件。

到目前為止，72分局仍在繼續對案件進行調查，還沒有逮捕任何人。

案發次日的現場。(記者胡聲橋/攝影)
案發次日的現場。(記者胡聲橋/攝影)

華男 槍擊 華女

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