雷克島監獄治理差 監督員：市府藐視法庭

雷克島報告認為監獄狀況堪憂，監督員稱市府未能履行承諾。(美聯社)

一名法院指定的監督員10日向聯邦法院提交報告，稱紐約市 未能遵守一系列旨在遏制雷克島(Rikers Island)監獄 的暴力活動和管理不善的法院命令，使雷克島監獄令人擔憂的情況更加惡化。報告敦促法官裁決市懲教局藐視法庭，為聯邦接管雷克島監獄創造條件。

在這份近300頁的報告中，監督員馬丁(Steve Martin)稱，自去年6月紐約市同意執行一項旨在穩定該監獄系統的行動以來，監獄情況出現了「令人不安的倒退」，「在一些關鍵問題上，改革的步伐非但沒有加快，反而停滯不前」。報告還認為，市懲教局屢次不徵求監督員的意見，表現出「不願意也沒有能力承認存在的大量問題」。

雷克島監獄去年有19人死亡，是數十年來以來死亡人數最多的一年。法律援助協會(Legal Aid Society)的律師辛普森(Kayla Simpson)說，每天都有被拘押者的憲法權利受到侵犯。

儘管市長亞當斯 (Eric Adams)一再表示自己上任後，會努力改善雷克島各方面的情況，稱任命懲教局新局長莫利納(Louis Molina)之後，監獄的暴力事件和員工缺勤都出現了下降；但公眾還是質疑，就雷克島內部發生的事情，監獄官員是否試圖降低對公眾和監督員的透明度。

近幾個月來，監督員詳細記錄了監獄官員據稱疏於報告的多起暴力事件，其中包括一名被拘留者的死亡事件，這名被拘留者最初被認為心臟病發作，但後來被發現死於顱骨骨折。另一名男子試圖逃離管教人員，被撲倒後頸部以下癱瘓，監督員稱這一事件也未得到適當報告。

這份報告是在一名聯邦法官表示將考慮對雷克島監獄進行聯邦接管後不到一個月發布的，如果實施，這將結束紐約市對這座美國最大、最著名的監獄之一的控制，但亞當斯對此表示強烈反對。