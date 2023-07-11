我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

雷克島監獄治理差 監督員：市府藐視法庭

記者胡聲橋／紐約報導
雷克島報告認為監獄狀況堪憂，監督員稱市府未能履行承諾。(美聯社)
雷克島報告認為監獄狀況堪憂，監督員稱市府未能履行承諾。(美聯社)

一名法院指定的監督員10日向聯邦法院提交報告，稱紐約市未能遵守一系列旨在遏制雷克島(Rikers Island)監獄的暴力活動和管理不善的法院命令，使雷克島監獄令人擔憂的情況更加惡化。報告敦促法官裁決市懲教局藐視法庭，為聯邦接管雷克島監獄創造條件。

在這份近300頁的報告中，監督員馬丁(Steve Martin)稱，自去年6月紐約市同意執行一項旨在穩定該監獄系統的行動以來，監獄情況出現了「令人不安的倒退」，「在一些關鍵問題上，改革的步伐非但沒有加快，反而停滯不前」。報告還認為，市懲教局屢次不徵求監督員的意見，表現出「不願意也沒有能力承認存在的大量問題」。

雷克島監獄去年有19人死亡，是數十年來以來死亡人數最多的一年。法律援助協會(Legal Aid Society)的律師辛普森(Kayla Simpson)說，每天都有被拘押者的憲法權利受到侵犯。

儘管市長亞當斯(Eric Adams)一再表示自己上任後，會努力改善雷克島各方面的情況，稱任命懲教局新局長莫利納(Louis Molina)之後，監獄的暴力事件和員工缺勤都出現了下降；但公眾還是質疑，就雷克島內部發生的事情，監獄官員是否試圖降低對公眾和監督員的透明度。

近幾個月來，監督員詳細記錄了監獄官員據稱疏於報告的多起暴力事件，其中包括一名被拘留者的死亡事件，這名被拘留者最初被認為心臟病發作，但後來被發現死於顱骨骨折。另一名男子試圖逃離管教人員，被撲倒後頸部以下癱瘓，監督員稱這一事件也未得到適當報告。

這份報告是在一名聯邦法官表示將考慮對雷克島監獄進行聯邦接管後不到一個月發布的，如果實施，這將結束紐約市對這座美國最大、最著名的監獄之一的控制，但亞當斯對此表示強烈反對。

監獄 紐約市 亞當斯

上一則

紐約夏季餐館周7/24開跑 600家參與

下一則

哈德遜河谷洪災 北線鐵路部分停運

延伸閱讀

貨幣轉換問題？ 加州河濱夫婦異國乘Uber 被收3萬美元

貨幣轉換問題？ 加州河濱夫婦異國乘Uber 被收3萬美元
貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬

貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬
亞當斯錢包放殉職市警照 遭質疑造假

亞當斯錢包放殉職市警照 遭質疑造假
亞當斯應對霧霾能力 紐約市議會要召公聽調查

亞當斯應對霧霾能力 紐約市議會要召公聽調查

熱門新聞

男方成日噓寒問暖、聊天掌握女方的信息和生活狀態。(受害者提供)

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

2023-07-06 07:20
前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)將與其妻子麥克雷(Chirlane McCray)分居，但不會離婚。(Getty Images)

前紐約市長白思豪將與妻分開 但不離婚…續同居 各自約會

2023-07-05 16:10
梅西百貨的國慶煙火，照亮整個曼哈頓夜空。（記者張心／攝影）

全美最大… 紐約梅西國慶煙火燦爛 驚嘆連連

2023-07-05 07:31
南布碌崙一嫌犯2小時內連續强行觸摸四名女性，包括亞裔女性。(警方提供)

布碌崙變態狂2小時內性侵4名女性 包括一名16歲少女

2023-07-04 13:57
高齡長者一屋難求，但根據統計，至少有71套由紐約市府管理的老年公寓閒置，平均空置時間已達三年。(Getty Images)

紐約逾70套老人公寓空置3年 萬人申請 無故遭拒

2023-07-06 08:50
華人深海組隊撈蟹。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

2023-07-03 07:38

超人氣

更多 >
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤

當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤