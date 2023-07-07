紐約市第2季度犯罪率仍高 未成年犯罪及扒手增多

紐約市警總局召開2023年第二季度犯罪統計通報會議。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市警總局6日召開2023年第二季度犯罪統計通報會議，包括代理局長卡班(Edward Caban)在內的多部門領導出席，表示犯罪案件數量仍處高位，但針對槍枝等暴力行為的打擊已見部分成效，然而扒手數量明顯激增，且未成年犯罪比例偏高。

針對剛結束的國慶假期，卡班表示，假期間全市至少發生23起槍擊 事件，較去年下降50%，並承諾繼續打擊槍枝暴力；他還說，隨著夏季到來，主要犯罪案件數量呈上漲趨勢，但在6月份稍有回落，其中謀殺案比例在不斷上升。

根據通報，與去年同期相比，市內七大犯罪類數目類別有所下降，其中5月開始實施的「夏季暴力減少計畫」(Summer Violence Reduction Plan)，使部署區域內犯罪事件較去年減少30%以上，槍擊事件減少近12%。

卡班指，在全市範圍內，槍擊事件已連續13周下降，與去年比已減少近200位受害者，但街頭仍存在大量非法槍枝。同時，上半年警方已繳獲約3200把手槍，與去年相比略有下降，但過去三年的槍枝收繳和犯罪逮捕數量均為歷史新高。

市警犯罪控制策略長李佩特里(Michael LiPetri)表示，從2018年至今，槍枝犯罪已增加130%，其中許多嫌犯是曾被判罪成的重罪犯，但仍能取得「免保候審」(Release on recognizance)，在等待審判期間被釋放、回到社會。他視該現象為問題之一，表示在處理槍枝相關犯罪時，需要快速而準確的流程。

在早前華埠 警民會中，亦有居民反映指如今許多人因對現行保釋制度不滿，常常在遇到罪案後選擇放棄報警，呼籲修改法律。

李佩特里引用數據稱，市警當前已就「生活質量違規行為」發出比去年同期多1萬張的刑事法庭傳票，其中第二季度多出5000張，但犯罪數據仍然處在25年來的最高水平。

他還說，如今盜竊罪案在五個行政區中所占40%，其中重要原因為扒手數量正在全市增加，已達到「見所未見」程度；其中皇后區、南曼哈頓 和北曼哈頓為嚴重區域，因為務工者和遊客比例居多，導致扒竊案件較去年同季增加一倍。

市警表示，汽車重竊案(Grand Larceny Auto)有約1000起，主要原因為起亞或現代汽車因早前被揭發有軟體漏洞，導致大量汽車被盜；但在所有重竊案中，有32%嫌犯年齡在18歲以下，在槍擊事件中亦是類似比例。