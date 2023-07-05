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加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

曼哈頓華埠再傳火災 獨居華裔老人命危

記者許君達／紐約報導
余姓老人被救出後緊急送醫治療。(記者許君達／攝影)
余姓老人被救出後緊急送醫治療。(記者許君達／攝影)

繼6月下旬曼哈頓華埠發生四死兩傷的嚴重火災後，4日下午2時左右，華埠又發生另一起火災，位於茂比利街(Mulberry St.)42號公寓起火，造成一名獨居華裔老人傷勢嚴重，與老人同住的寵物犬不幸死亡。截至發稿時，消防部門未透露更多信息，目前起火原因仍在調查中。

華埠國慶日當天發生火災，致一人生命垂危。(記者許君達／攝影)
華埠國慶日當天發生火災，致一人生命垂危。(記者許君達／攝影)

火災發生後，數十名消防員和急救員迅速趕赴現場搶救。事發房間位於建築二層，現場目擊者均表示，未見到火焰，但有濃煙冒出。起火公寓建築老舊、出入口狹窄，消防員在救火期間，不得不借用其隔壁物業底商位置的書店的門戶進行營救。消防員對整棟物業進行了破窗作業，救出一名老人。

老人被擔架送出後，衣冠不整、面部發黑，口鼻處被扣上供氧面罩。急救人員在現場對他進行了心肺復甦搶救，隨後緊急送往醫院。但現場消防指揮人員表示，據他了解，老人「狀況不佳」，截至截稿前，尚未脫離生命危險。

這起火災導致一隻寵物犬死亡，被以用藍布蓋起來。(記者許君達／攝影)
這起火災導致一隻寵物犬死亡，被以用藍布蓋起來。(記者許君達／攝影)

住在與事發公寓相鄰公寓中的社區人士陳家齡透露，傷者姓余，大約73歲，獨自居住在華埠，與不幸死亡的寵物犬相依為命。

陳家齡回憶，事發時，他在家中忽然聞到濃烈的煙味，起初以為是妻子做飯所致，直到聽到大量消防車趕到，才意識到問題嚴重。

4日下午2時左右，茂比利街42號公寓發生火災。(記者許君達／攝影)
4日下午2時左右，茂比利街42號公寓發生火災。(記者許君達／攝影)

在余姓老人被送出後，消防人員將寵物犬救出，但在緊急搶救後宣告不治。在沒有其他傷者需要救援後，消防員進入事故現場檢查，確認無隱患。整個過程在20分鐘內結束。消防員撤離後，事發建築內並未有其他居民被疏散。

4日下午2時左右，曼茂比利街42號公寓發生火災。(記者許君達／攝影)
4日下午2時左右，曼茂比利街42號公寓發生火災。(記者許君達／攝影)

截至發稿時，警方和消防部門都尚未發布與該起事故有關的公開信息，目前也無法確認起火原因。

上月20日位於華埠麥地臣街(Madison St.)80號的「宏旗精修電動車」於凌晨發生三級大火，造成四人死亡、兩人重傷，死者包括一位74歲女性和83歲男性。

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