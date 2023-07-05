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法拉盛2華女 長島涉非法按摩被捕

記者鄭怡嫣／紐約報導
兩名法拉盛華女，涉嫌非法從事專業活動，在長島被捕。(取自谷歌地圖)
兩名法拉盛華女，涉嫌非法從事專業活動，在長島被捕。(取自谷歌地圖)

報住在皇后區法拉盛的兩名華人女子，近日在一家長島按摩店被捕，被控非法從事專業活動，移送法辦。

根據長島薩福克郡(Suffolk County)當地警方，針對大量社區投訴，在本月3日下午約3時30分，警方聯合布魯克黑文鎮(Town of Brookhaven)的建築檢查官、消防總署和執法部門，共同突襲搜查了位於克拉姆(Coram)鄉村中路(Middle Country Road)的一家按摩店。

兩名報住在皇后區法拉盛的華人女子，分別為41歲的高艷芳(Yanfang Gao，以下均為音譯)以及42歲的朱耿華(Geng Hua Zhu)在按摩店內被捕，被控非法從事專業活動(unauthorized practice of a profession)。

警方還表示，布魯克黑文鎮官員已經對這家按摩店開具了多項違規紀錄。

在收到出庭傳票後，這兩名華女目前均已獲釋，之後將在中艾斯利普(Central Islip)第一地區法院(First District Court)上庭。

為響應州府廢除「禁止以賣淫為目街頭遊蕩」法，長島蘇福克郡與納蘇郡(Nassau County)檢方此前撤銷多起涉嫌賣春或相關指控，但律師指出，目前法院只通過「賣淫無罪化」處理，並未取消無證按摩的法規，若有涉案者，將依法逮補並移送法辦。

長島 法拉盛 皇后區

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