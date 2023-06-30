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騷擾12歲、14歲女童 男被控11罪

記者高雲兒／紐約報導

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)29日宣布，男嫌維拉魯爾(James Villarruel)日前在皇后區法拉盛，跟蹤和性侵兩名12歲和14歲女孩被捕，該辦公室以引誘兒童重罪、猥褻、強迫觸摸等11項罪名將男子起訴，若罪名成立，將面臨八年的監禁。

根據起訴書，15日下午2時30分左右，維拉魯爾在法拉盛寇頓街(Colden St.)尾隨一名剛放學的12歲女孩，並主動走近她搭話，詢問她父親節打算給爸爸買什麼，還問：「你有錢嗎?」維拉魯爾給了女孩約90元後，稱讚她很漂亮，想和她在附近的凱辛納公園(Kissena Park)合影。

在去公園的路上，維拉魯爾把拇指放在女孩的臉上，女孩隨後偷偷拍下他的照片，並稱要打電話給母親。她將手機緊緊抱在胸口，維拉魯爾一把搶走女孩手機，要她點開應用程式，讓他看她手機裡的內容。女孩嚇壞了，把錢還給了他，男嫌又說她漂亮，還跟她說：「下次見」。

同日20分鐘後的下午2時50分，維拉魯爾走近附近另一名14歲女孩，向她自稱「約翰」(John)，並要求女孩幫他拍照，就能換取40元。然後他藉口想在自然環境中拍攝，就帶著女孩走到公園中一塊荒僻草地。

草坪上，維拉魯爾露出並撫摸自己的陰莖，要求女孩拍照。他還讓女孩躺在他身上、趴在胸口，讓他自拍。最後，他要求女孩把手放在裸露的陰莖，指示她一邊進行性行為，一邊用他的手機錄完全程。男嫌還隔著衣服撫摸了女孩的胸部，最後女孩獲得60元的「報酬」。

兩名受害者隨後向家人報告了這一事件，而寇頓街附近地區的監控，也將維拉魯爾與兩名受害者一起行走的畫面拍攝下來。

據悉，維拉魯爾今年32歲，住在新海德公園第270街，他面臨11項指控，包括誘導兒童提供淫穢性表演、引誘兒童重罪、二級嫖娼、強迫觸摸、一級公開猥褻、兩項危害兒童福利罪、四級跟蹤罪、三級性虐待、二級騷擾等。如果罪名成立，維拉魯爾將面臨長達八年的監禁。

維拉魯爾下次出庭時間為6月30日。

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