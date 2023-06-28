華婦8大道剛領完錢 遇女賊當街搶包包

一名華裔婦女27日在8大道的大通銀行領完錢後，被另一名婦女試著搶奪包包。圖為示意圖。(美聯社)

布碌崙 (布魯克林)8大道 27日下午發生一起搶劫未遂案件，一名華裔 婦女剛從銀行領完錢，當街被另一名婦女試著搶奪她隨身攜帶的包包，遭到附近民眾聯合制止；警方提醒，民眾在到銀行提款時，應該在銀行裡點清款項，並隨時留意身邊可疑人物，以免成為歹徒下手對象。

根據現場目擊者、亞美醫師協會(CAIPA)員工雷女士介紹，一名華裔婦女27日下午約1時，到位於8大道交55街處的大通銀行(Chase Bank)提取現金，她將現金放入隨身攜帶的包包後，就沿著8大道往北走。

雷女士說，該名婦女走到53街附近時，一名貌似西語裔、身穿黑衣的婦女向她靠近，並從她身上搶奪包包。經過一番爭奪，這名華裔婦女奪回了自己的包包，該名涉嫌搶包的婦女也被圍觀的眾人攔住。

從現場錄像看，被搶華婦先是在清點信封內的現金，然後又畫著手機，語氣激動；涉嫌搶劫的黑衣婦女手腕則被一名圍觀者抓住，但表情平靜。

據了解，遭搶的婦女已經報警，但警方目前仍沒有任何關於此案的紀錄。

警方提醒，民眾到金融機構提款時，應該在提款完馬上清點款項，勿等到踏出金融機構再清點；同時也避免用肩背手提包或背包裝錢，宜使用斜背包，避免竊賊搶包；另外在提款時也應留意身邊是否有可疑人物，若有可疑人士在附近逗留或窺探，切勿進行提款操作。