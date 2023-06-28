皇后區盜郵箱2賊均華人 持專門鑰匙犯案

二華裔因偷竊郵件被捕。(霍頓辦公室提供)

本報此前報導，美國郵政 局(USPS)聯合市警104分局警員，近日抓獲兩名偷竊郵件的男性慣犯，警方在27日確認，兩名男嫌為報住在布碌崙 (布魯克林)的華裔，嫌犯用「偽造的箭頭鑰匙」打開郵箱，偷竊大量信用卡及支票 ；目前被控重竊、持有竊盜工具、非法持有贓物等罪。

根據市警，26日下午3時左右，在皇后區60路交Mount Olivet Crescent，經過與美國郵政局的聯合調查，36歲報住在布碌崙66街的袁江(Yuan, Jiang，以下均為音譯)，以及28歲報住在布碌崙71街的鄭宇翔(Zheng, Yu Xiang)，使用一把「偽造的箭頭鑰匙」，打開了郵政局的深綠色郵筒(Relay Boxes)。他們二人並非郵政局員工，被逮時手中還持有大量信用卡以及支票。

二華裔因偷竊郵件被捕。(霍頓辦公室提供)

警方表示，袁江以及鄭宇翔，被控重竊、持有竊盜工具、非法持有贓物罪。袁江還被加控非法持有管制藥物罪。

據了解，統一的箭型鎖常用於郵箱，使用一把箭頭鑰匙即可打開，郵差在收到郵政局的箭頭鑰匙後，即可在服務的郵遞區，使用它打開所有上鎖的郵箱，包括公寓單位、街邊的藍色郵筒等。

歹徒在取得箭頭鑰匙後，便可任意竊取郵件，將郵件內支票洗掉或重寫，或將此鑰匙出售給其他罪犯；據了解，郵局內部對箭頭鑰匙缺乏監管，同時也有嫌犯偽造鑰匙。

案發地附近的居民克勞斯(Joseph Croce)表示，他留意到郵件沒有按時遞送到他的家中，去年11月25日，他檢查了監控攝像，發現一輛車停在案發地點，竊賊下車後拿出鑰匙、打開郵箱，將郵件裝到兩個袋子裡，30秒內就離開了。此後並無偷竊情況發生，但今年5月開始，從5月12日、19日、22日、30日，均有郵件遭到偷竊。

克勞斯還說，有時嫌犯乘坐一輛白色奧迪汽車逃離現場。有時則是一輛黑色或灰色車輛，「這像是有組織的犯案，而不僅僅是一些碰巧拿到鑰匙的人」。

此前，市議員霍頓(Robert Holden)辦公室幕僚長庫茲納(Daniel Kurzyna)表示，這兩名嫌犯已經作案大半年，偷了至少十多個信箱，「這半年來我們一直聽到選民持續的抱怨」。而為何他們會有箭頭鑰匙，則仍有待調查。