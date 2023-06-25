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法拉盛光天化日聞槍響 警封多路搜嫌犯

記者劉梓祁／紐約報導
法拉盛24日下午發生槍擊，警方封路展開調查。(記者劉梓祁／攝影)
法拉盛24日下午發生槍擊，警方封路展開調查。(記者劉梓祁／攝影)

皇后區法拉盛市中心，24日下午光天化日下發生槍擊案，警方隨即派出大量警員，封鎖多路展開搜查，據報無人受傷，警方則在現場搜尋嫌犯；目前發生槍案動機及原因仍在調查中。

法拉盛24日下午發生槍擊，警方封路展開調查。(記者劉梓祁／攝影)
法拉盛24日下午發生槍擊，警方封路展開調查。(記者劉梓祁／攝影)

法拉盛24日下午發生槍擊，警方封路展開調查。(記者劉梓祁／攝影)
法拉盛24日下午發生槍擊，警方封路展開調查。(記者劉梓祁／攝影)

據了解，槍擊發生在當天下午4時45分前後，地點位於北方大道(Northern Blvd.)交王子街(Prince St.)附近。轄區市警109分局警員到場後，隨即封鎖北方大道由王子街至緬街(Main St.)路段、王子街往37大道方向路段、連接王子街的36大道路段，以及36大道和36街間的芽路(Bud Pl.)等一度造成交通堵塞。

法拉盛24日下午發生槍擊，警方封路展開調查。(記者劉梓祁／攝影)
法拉盛24日下午發生槍擊，警方封路展開調查。(記者劉梓祁／攝影)

法拉盛24日下午發生槍擊，警方封路展開調查。(記者劉梓祁／攝影)
法拉盛24日下午發生槍擊，警方封路展開調查。(記者劉梓祁／攝影)

在場警員表示，雖有槍擊發生但無人受傷，且未在現場發現嫌犯。經過約20分鐘搜尋，警方解除大部分道路限制，僅把搜索區域縮小在芽路內。現場可見，有至少10輛警車和20位警員到場，當即部署搜尋計畫，期間曾與道路旁商家交談和檢查路旁停靠車輛。

法拉盛24日下午發生槍擊，警方封路展開調查。(記者劉梓祁／攝影)
法拉盛24日下午發生槍擊，警方封路展開調查。(記者劉梓祁／攝影)

法拉盛24日下午發生槍擊，警方封路展開調查。(記者劉梓祁／攝影)
法拉盛24日下午發生槍擊，警方封路展開調查。(記者劉梓祁／攝影)

芽路範圍內，商家包括「三地冷暖材料行」、「火星貿易」和「Ocean Queen」等，其中一位男性華人業者表示，未在現場聽到槍聲，直至警方到場後才知有事情發生。

槍擊 法拉盛 火星

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