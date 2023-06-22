法拉盛天景商城宵小猖獗 攤主咬牙切齒

天景商城二樓的首飾攤日前遭竊，金額達2000元，這是今年第三次遭竊。(記者高雲兒／攝影)

近日，皇后區法拉盛 天景(skyview)商城多位攤主表示商場內盜竊案頻發，卻無可奈何，表示雖然商場保安人員日夜巡邏，但是小偷抓不完，盼法律不要再輕縱這些人。

保安透露，天景商城是24小時不停巡邏。(記者高雲兒／攝影)

該商場最近一次盜竊案，發生在本月16日晚8時左右，攤主是位於天景商城二樓的首飾攤。據員工反映，他們8時左右已經打烊，沒有人看守攤位，店主第二天一早來到攤位，才發現首飾櫥窗被砸，物品不翼而飛，損失超過2000元；員工反映，僅僅今年，就因盜竊案報警三次，其中一次損失金額也超過2000元。

美甲攤主李女士將櫃台換成全玻璃櫃的樣式，還配有鎖。(記者高雲兒／攝影)

該攤主並不是唯一的受害商家，一旁的美甲店業者李女士表示，從去年11月擺攤開始，幾乎每兩天都遭遇盜竊案，「有時偷一兩個，有時候是一整盒(美甲)」；她說自己每次都追出去抓小偷，但是對方常常抵賴，直到今年3月，她在商城保安的協助下，將兩個西語裔女性現行犯抓捕，「美甲還握在手裡，根本沒辦法賴掉」。

李女士表示，她警告了該兩名女性現行犯後，就把她們放走了，「報警也沒用，關了又放出來」。雖然此後李女士將櫃台換成全玻璃櫃，並配有防盜鎖，仍難防竊賊，「每天追小偷追不動」。

王先生如今都把手提包鎖進櫃子裡。(記者高雲兒／攝影)

在一旁的Coway淨水器銷售王先生表示，自己於4月被小偷偷走放在桌上的手提包，裡面有1000多元現金和客戶資料，「我再給他1000塊都行，但是我最重要的客戶資料全沒了」，王先生說起此事咬牙切齒，表示現在仍受影響。

他說，如今自己很緊張，「不敢去上廁所，也不敢放鬆」，只要上班，都一定把手提包鎖進櫃子裡。

對於這些盜竊案，受害攤主表示，都曾向商城管理反饋過。李女士說，保安已經很盡責，如果有人要去上衛生間，保安看見會主動過來幫忙看守，「他們也建議過我們，裝上帶鎖的櫃子」。

在訪問期間，也見商場內的數位保安在一樓和二樓走動，還有不時在商城內巡邏的警察 。保安透露，商城是24小時不停巡邏。

王先生表示，這是法律沒有震懾力的問題，「保安也看不過來，難道一個攤位一個保安嗎？而且這些小偷根本不怕保安」。據他和李女士的反饋，小偷大多為西語裔，而且有不少是青少年，李女士希望加強執法，同時加強青少年教育。