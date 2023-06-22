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紐約客談／大火燒出漏洞 指引填補方向

紐約客談

近年來的華埠對火災並不陌生，從餐館、商鋪到住宅，多場大火不僅燒毀了建築、造成了經濟損失，還迫使許多居民流離失所；更重要的是，奪走了許多寶貴社區成員的性命。

此次華埠電單車商鋪大火，已知造成四人逝世，兩人仍在和死神抗爭，其中多數為長者。人們紛紛感嘆其無辜，在睡夢中被莫名的大火波及、喪命，就連逝者家屬亦說「擔心這日許久」，畢竟住家下方就是充滿鋰電池的電單車店，但認為「本可預防」。

因鋰電池而導致的火災愈發普遍，一場場大火不僅燒出了行業亂象和法律漏洞，更燒出了需要各方改進的「燙手」難題。這些災難都具備一定普遍性：店內電池過多、使用電線不當、店關閘不關、二手市場蓬勃、違規為電池充電、私自拓至道路經營、距離居民樓過近、消防局檢查不仔細、外賣企業不關心、投訴後無人跟進等。

很顯然，需要解決的問題不勝枚舉，雖非光彩之事，但至少為市府和政客提供了如「自助餐」般的獻策機會，履行「民選」而來的責任。儘管當下已有針對鋰電池的新法，即禁止低品質及二手鋰電池的銷售和組裝，為好的開始，但顯然填補其餘法律空缺的速率仍須加快，否則將無法避免悲劇重演。

其他諸如生產、購買、回收、貯存、經營和檢查等方面，都已有現實的例子告訴人們，問題出現在何處。比如此次大火後，便有民眾反應此店電車多、占道經營、製造汙染等問題。

這樣的問題牽涉無數個人與家庭的生計，以及數個行業的運轉，但面對、發現和解決問題，是「你、我、他都該做的事」。

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