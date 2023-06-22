我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

記者高雲兒／紐約報導
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

皇后區白石鎮擁有房產的江女士近日上門收租，卻被租客暴力毆打，報警後還被反咬一口，聲稱江女士也有動手；現在雙方都申請了保護令，江女士再也無法靠近自己的房產，還被控妨礙治安，對方則繼續揚言要破壞房產，報復江女士。

去年12月初，江女士將白石鎮新買的房產租給來自羅馬尼亞的一家四口，對方繳了兩個半月租金後再不支付。而江女士每次上門討租，都遭到租客態度惡劣地驅逐，「好像強盜一樣」；對方還多次讓江女士起訴，聲稱不得到判決不會離開。

皇后區白石鎮置有房產的江女士近日上門收租，卻被租客暴力毆打，圖為租客中的母親，拿...
皇后區白石鎮置有房產的江女士近日上門收租，卻被租客暴力毆打，圖為租客中的母親，拿著拖鞋驅趕江女士。(江女士提供)

就在上周，江女士說接到租客的消息，表示現在「可以支付一部分房租」，她在本月14日早上8時許到白石鎮收租，敲門後一家三口卻衝出來毆打江女士，「我根本來不及反應，那個吉普賽大媽拿著拖鞋打我，她老公在旁邊威脅我，她兒子用手抓我的臉」，孤身一人的江女士大聲求救，而三人威脅她「再喊就殺了你」。

有路過行人協助報警，警察來到現場後各自詢問，江女士的臉和手都被抓出長長的傷痕，滿腹委屈的她當下聲稱要起訴；對方也不甘示弱，說租客中的父親手指被江女士故意用門夾住，也要起訴，於是雙方都被帶到警局，在第二天過庭審時，將上庭日期定為9月20日。

租客兒子屢次威脅江女士，若再來討租，會破壞房屋。(江女士提供)
租客兒子屢次威脅江女士，若再來討租，會破壞房屋。(江女士提供)

目前，雙方都被發放保護令，江女士如今不能再靠近租客中的父親。於是最近多位鄰居向江女士反映，「常常看到吉普賽大爺坐在門口」。而且這些鄰居也對這家人非常恐懼，「鄰居都有小孩，很怕這家人來報復」。據悉，該一家四口姓Rostas，有多項犯罪紀錄，此前住在皇后區另一戶人家，也不支付房租。

江女士因為無法靠近自己的房產而心急如焚，「他們跟我說過，要毀掉我的房子，現在我沒有房租收，也不能去看我的房子」。更糟糕的是，在這起糾紛中，租客方被定為「二級騷擾」，江女士被定為犯有妨礙治安行為(disorderly conduct)。

根據紐約州法律，該指控可能會帶來執照吊銷、聲譽受損以及信用下降等後果，且會出現在如信用卡和福利申請等方面的背景調查中，江女士認為此次事件是「租霸」設計好的陷阱，現在只希望司法能還給她一個公道。

租客 皇后區 警察

上一則

法拉盛天景商城宵小猖獗 攤主咬牙切齒

延伸閱讀

挑戰凱茲 格拉索：一定進11月普選

挑戰凱茲 格拉索：一定進11月普選
紐約市初選投票率低 皇后區最熱烈

紐約市初選投票率低 皇后區最熱烈
州眾議員辭任 皇后區第27選區 11月辦特殊選舉

州眾議員辭任 皇后區第27選區 11月辦特殊選舉
密件門特別檢察官聲請保護令獲准 川普不得洩露證據

密件門特別檢察官聲請保護令獲准 川普不得洩露證據
紐約全市鼠患投訴減 皇后區、史島反增

紐約全市鼠患投訴減 皇后區、史島反增

熱門新聞

曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

2023-06-14 17:46
陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

2023-06-17 06:37
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

瞄準亞裔？華人超市遇團夥搶劫 喝阻竟遭吐口水

2023-06-15 06:41
紐約市曼哈頓14街地鐵車廂內，一名男子被刺身亡。（記者張心／攝影）

1周內第2起 男子曼哈頓地鐵車廂內被刺身亡

2023-06-17 17:48

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費
海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕