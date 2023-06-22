華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

在皇后區 白石鎮擁有房產的江女士近日上門收租，卻被租客 暴力毆打，報警後還被反咬一口，聲稱江女士也有動手；現在雙方都申請了保護令，江女士再也無法靠近自己的房產，還被控妨礙治安，對方則繼續揚言要破壞房產，報復江女士。

去年12月初，江女士將白石鎮新買的房產租給來自羅馬尼亞的一家四口，對方繳了兩個半月租金後再不支付。而江女士每次上門討租，都遭到租客態度惡劣地驅逐，「好像強盜一樣」；對方還多次讓江女士起訴，聲稱不得到判決不會離開。

皇后區白石鎮置有房產的江女士近日上門收租，卻被租客暴力毆打，圖為租客中的母親，拿著拖鞋驅趕江女士。(江女士提供)

就在上周，江女士說接到租客的消息，表示現在「可以支付一部分房租」，她在本月14日早上8時許到白石鎮收租，敲門後一家三口卻衝出來毆打江女士，「我根本來不及反應，那個吉普賽大媽拿著拖鞋打我，她老公在旁邊威脅我，她兒子用手抓我的臉」，孤身一人的江女士大聲求救，而三人威脅她「再喊就殺了你」。

有路過行人協助報警，警察 來到現場後各自詢問，江女士的臉和手都被抓出長長的傷痕，滿腹委屈的她當下聲稱要起訴；對方也不甘示弱，說租客中的父親手指被江女士故意用門夾住，也要起訴，於是雙方都被帶到警局，在第二天過庭審時，將上庭日期定為9月20日。

租客兒子屢次威脅江女士，若再來討租，會破壞房屋。(江女士提供)

目前，雙方都被發放保護令，江女士如今不能再靠近租客中的父親。於是最近多位鄰居向江女士反映，「常常看到吉普賽大爺坐在門口」。而且這些鄰居也對這家人非常恐懼，「鄰居都有小孩，很怕這家人來報復」。據悉，該一家四口姓Rostas，有多項犯罪紀錄，此前住在皇后區另一戶人家，也不支付房租。

江女士因為無法靠近自己的房產而心急如焚，「他們跟我說過，要毀掉我的房子，現在我沒有房租收，也不能去看我的房子」。更糟糕的是，在這起糾紛中，租客方被定為「二級騷擾」，江女士被定為犯有妨礙治安行為(disorderly conduct)。

根據紐約州法律，該指控可能會帶來執照吊銷、聲譽受損以及信用下降等後果，且會出現在如信用卡和福利申請等方面的背景調查中，江女士認為此次事件是「租霸」設計好的陷阱，現在只希望司法能還給她一個公道。