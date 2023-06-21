曼哈頓地鐵隨機砍人兇嫌落網 有精神疾病

紐約市地鐵內隨機刺傷三名女性的兇手賴德特，20日遭市警逮捕。(市警局提供)

紐約市地鐵 內隨機刺傷三名女性的兇手賴德特(Kemal Rideout)20日遭市警逮捕，被控三項重攻擊罪(felony assault)；兇嫌有心理疾病史，曾五次被捕。

賴德特於18日在地鐵4/5/6線曼哈頓區段，對三名毫不相識的女性發起攻擊。第一起事件發生在18日下午4時14分，19歲的女性受害人迪普蘭(Bianchelly Diplan)在地鐵4號線86街-萊辛頓大道站(86th Street-Lexington Avenue)內，被賴德特以利器砍傷右腿。緊接著，賴德特跑到上層站台，將一名48歲女性的右腿砍傷。約15分鐘以後，他在4號線列車內，砍傷一名28歲女性的左腿，隨後逃離。

兇手賴德特在紐約市地鐵內隨機作案三起，砍傷三名素不相識的女性腿部。（市警局提供）

市警表示，20日上午9時40分左右，賴德特在東哈林區東122街交第二大道街區被抓獲。當時賴德特剛因為逃票被趕下公交車，隨手抓起薯片來吃，引起了警察 的注意。隨後在比對通緝海報後，警察們一沖而上將其抓獲。

消息人士表示，在賴德特過去的五次被捕經歷中，包括企圖強暴在內的至少三起案件，他都因精神疾病而為自己辯護稱「不對案件負責」；另一起案件也因他的精神病理由，而被駁回刑事犯罪指控。