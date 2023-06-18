布碌崙8大道2銀行 窗戶相繼遭人砸毀

鄭永佳到現場查詢情況。(鄭永佳團隊提供)

布碌崙 (布魯克林)8大道 兩家銀行，於17日發現窗戶先後遭人砸毀，轄管當地的市警66分局目前已介入調查，未透露是否遭遇任何財產損失；州眾議員鄭永佳(Lester Chang)得知消息後也走訪案發地點查看，將繼續關注此案，公布更多消息。

消息指，位於8大道5521號的美國銀行(Bank of America)面向大街的其中一個玻璃門被人砸出一個洞，而8大道5423號的大通銀行(Chase Bank)，也隨後被人發現玻璃門口被不明工具鑿出一個洞；當地華人 指出，17日早上10時左右發現，銀行職員抵達現場後也已致電報警，不過因未涉及傷人事故，警方過了一陣子才抵達現場調查。

案發後，鄭永佳前往案發銀行查看，透露警方目前還未掌握關鍵消息，而周圍商家的監控錄像並未拍到不法分子的犯案過程，犯案人的身分、人數以及動機，都還需要追查。