要求非裔女移車 華男被噴辣椒水

非洲裔女子一邊喊著「你想嘗嘗噴霧嗎」，一邊將噴霧罐伸進車窗噴華男。(網路視頻截圖)

皇后區法拉盛市中心街口近日發生一起華男 與非洲裔女子的交通爭端，該華人 男子在沒有攻擊對方的情況下，無端遭到對方辣椒噴霧的攻擊，非洲裔女子還大喊侮辱性詞彙「Fuck China」，警察 到場後勸說二人「握手言和」，華人對美國法律表示失望。

法拉盛市中心街口15日發生一起華男與非洲裔女子的交通爭端，華男無端遭到對方辣椒噴霧的攻擊。圖為事件發生路口。(記者高雲兒／攝影)

該起事件發生在15日下午2時左右，位於緬街和38大道的路口。根據現場多位來自永昌眼鏡店的店員目擊，當時兩名非洲裔女子將車停在東西向的路口，「就在消防栓旁邊」，此時路口對面有一輛貨車正在卸貨，狹小的路口頓時被堵住，一名正要開車穿過路口的華男下車，請兩名女子將車子挪一下，兩人不理。之後，在華男後方的一名白人女子也下車，激動地拍打非洲裔女子車輛的後車廂，請她們讓路。

華男和擋路的非洲裔女子爭吵。(網路視頻截圖)

兩非洲裔女子於是下車，分別和華男還有白人女子吵架，口氣態度囂張，華男對著其中一名女子說「閉嘴」(shut up)，另一名非洲裔女子似乎是在和白人女子的爭吵中敗下陣來，轉身從車裡拿了辣椒噴霧，走到華人男子車旁。

此時華男已回到車上，非洲裔女子一邊喊著「你想嘗嘗噴霧嗎？」(You wanna get maze)，一邊將噴霧罐伸進車窗噴華男；根據目擊全過程的袁先生說，被噴的華男頓時全臉通紅，相當難受，「最起碼灌了七、八瓶水」，試圖清洗臉上的辣椒水，但是兩名非洲裔女子仍相當生氣，回到車上時說，要是再吵還會繼續噴，並說「Fuck China」。

多名華裔路人給被噴男子遞來紙巾，並幫忙報警。(網路視頻截圖)

多名華裔路人拿紙巾給華男擦拭，並幫忙報警。警察到場後分別問話，根據在場的眼鏡店店員，非洲裔女子對警方聲稱是遭到華男攻擊，才會用辣椒水噴他，包括袁先生和店員想要作證，卻被警方攔著不許靠近現場。

多名路人建議華男起訴，但他卻感到無奈，說警察都讓他「多一事不如少一事」，就算告贏也沒用，「關了兩天又放出來，有什麼用」。

此事在華人社區引起反響，社區人士羅維宗呼籲，事主應該出來把這個事情搞清楚，「因為問題在於警察在這個事件上怎樣處理」，社區人士陳熠則說，正和該華男和警局了解情況。