我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州包車送非法移民到洛杉磯 洛市議員提動議促徹查

聯航擬推電動飛機 灣區空中通勤最快2026年實現

要求非裔女移車 華男被噴辣椒水

記者高雲兒／紐約報導
非洲裔女子一邊喊著「你想嘗嘗噴霧嗎」，一邊將噴霧罐伸進車窗噴華男。(網路視頻截圖)
非洲裔女子一邊喊著「你想嘗嘗噴霧嗎」，一邊將噴霧罐伸進車窗噴華男。(網路視頻截圖)

皇后區法拉盛市中心街口近日發生一起華男與非洲裔女子的交通爭端，該華人男子在沒有攻擊對方的情況下，無端遭到對方辣椒噴霧的攻擊，非洲裔女子還大喊侮辱性詞彙「Fuck China」，警察到場後勸說二人「握手言和」，華人對美國法律表示失望。

法拉盛市中心街口15日發生一起華男與非洲裔女子的交通爭端，華男無端遭到對方辣椒噴...
法拉盛市中心街口15日發生一起華男與非洲裔女子的交通爭端，華男無端遭到對方辣椒噴霧的攻擊。圖為事件發生路口。(記者高雲兒／攝影)

該起事件發生在15日下午2時左右，位於緬街和38大道的路口。根據現場多位來自永昌眼鏡店的店員目擊，當時兩名非洲裔女子將車停在東西向的路口，「就在消防栓旁邊」，此時路口對面有一輛貨車正在卸貨，狹小的路口頓時被堵住，一名正要開車穿過路口的華男下車，請兩名女子將車子挪一下，兩人不理。之後，在華男後方的一名白人女子也下車，激動地拍打非洲裔女子車輛的後車廂，請她們讓路。

華男和擋路的非洲裔女子爭吵。(網路視頻截圖)
華男和擋路的非洲裔女子爭吵。(網路視頻截圖)

兩非洲裔女子於是下車，分別和華男還有白人女子吵架，口氣態度囂張，華男對著其中一名女子說「閉嘴」(shut up)，另一名非洲裔女子似乎是在和白人女子的爭吵中敗下陣來，轉身從車裡拿了辣椒噴霧，走到華人男子車旁。

此時華男已回到車上，非洲裔女子一邊喊著「你想嘗嘗噴霧嗎？」(You wanna get maze)，一邊將噴霧罐伸進車窗噴華男；根據目擊全過程的袁先生說，被噴的華男頓時全臉通紅，相當難受，「最起碼灌了七、八瓶水」，試圖清洗臉上的辣椒水，但是兩名非洲裔女子仍相當生氣，回到車上時說，要是再吵還會繼續噴，並說「Fuck China」。

多名華裔路人給被噴男子遞來紙巾，並幫忙報警。(網路視頻截圖)
多名華裔路人給被噴男子遞來紙巾，並幫忙報警。(網路視頻截圖)

多名華裔路人拿紙巾給華男擦拭，並幫忙報警。警察到場後分別問話，根據在場的眼鏡店店員，非洲裔女子對警方聲稱是遭到華男攻擊，才會用辣椒水噴他，包括袁先生和店員想要作證，卻被警方攔著不許靠近現場。

多名路人建議華男起訴，但他卻感到無奈，說警察都讓他「多一事不如少一事」，就算告贏也沒用，「關了兩天又放出來，有什麼用」。

此事在華人社區引起反響，社區人士羅維宗呼籲，事主應該出來把這個事情搞清楚，「因為問題在於警察在這個事件上怎樣處理」，社區人士陳熠則說，正和該華男和警局了解情況。

華男 警察 華人

上一則

涉醫保欺詐 華人藥房業者被捕控罪

下一則

新鮮草原華人信件被盜 身分屢被冒用

延伸閱讀

亞裔端午美食文化節6月17日登場 同慶父親節

亞裔端午美食文化節6月17日登場 同慶父親節
助你健康過一夏 法拉盛明辦講座

助你健康過一夏 法拉盛明辦講座
羅蘭岡華翁超市購物疑被尾隨 家門前被搶

羅蘭岡華翁超市購物疑被尾隨 家門前被搶
永發針灸理療中心鄒長銜主理 中西醫結合 精擅各類疑難痛症

永發針灸理療中心鄒長銜主理 中西醫結合 精擅各類疑難痛症
世界晚報／台健身教練失控揍員警 遭噴辣椒水警棍暴打

世界晚報／台健身教練失控揍員警 遭噴辣椒水警棍暴打

熱門新聞

班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

2023-06-14 17:46
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

瞄準亞裔？華人超市遇團夥搶劫 喝阻竟遭吐口水

2023-06-15 06:41
前陸戰隊員潘尼(倒地右者)涉嫌5月1日在紐約市地鐵上聲稱自衛，失手鎖喉一名街友非裔男子尼利(中白衣者)，造成死亡。紐約市大陪審團14日宣布決定以二級過失殺人罪名，起訴潘尼。(路透)

紐約地鐵遊民遭鎖喉致死案 前陸戰隊員二級過失殺人起訴

2023-06-15 07:38
紐約市雷暴致紐新三大機場航班延誤，預計加拿大山火霧霾明日再來。（市長辦公室提供）

紐約市雷暴致航班延誤 加拿大山火霧霾明捲土重來

2023-06-16 16:25
警方正通緝該名涉嫌猥褻華裔女子的色狼。(市警提供)

紐約地鐵站猥褻華女還搧她耳光 男遭通緝

2023-06-16 12:38

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社