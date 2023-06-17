要求非裔女移車 華男被噴辣椒水
皇后區法拉盛市中心街口近日發生一起華男與非洲裔女子的交通爭端，該華人男子在沒有攻擊對方的情況下，無端遭到對方辣椒噴霧的攻擊，非洲裔女子還大喊侮辱性詞彙「Fuck China」，警察到場後勸說二人「握手言和」，華人對美國法律表示失望。
該起事件發生在15日下午2時左右，位於緬街和38大道的路口。根據現場多位來自永昌眼鏡店的店員目擊，當時兩名非洲裔女子將車停在東西向的路口，「就在消防栓旁邊」，此時路口對面有一輛貨車正在卸貨，狹小的路口頓時被堵住，一名正要開車穿過路口的華男下車，請兩名女子將車子挪一下，兩人不理。之後，在華男後方的一名白人女子也下車，激動地拍打非洲裔女子車輛的後車廂，請她們讓路。
兩非洲裔女子於是下車，分別和華男還有白人女子吵架，口氣態度囂張，華男對著其中一名女子說「閉嘴」(shut up)，另一名非洲裔女子似乎是在和白人女子的爭吵中敗下陣來，轉身從車裡拿了辣椒噴霧，走到華人男子車旁。
此時華男已回到車上，非洲裔女子一邊喊著「你想嘗嘗噴霧嗎？」(You wanna get maze)，一邊將噴霧罐伸進車窗噴華男；根據目擊全過程的袁先生說，被噴的華男頓時全臉通紅，相當難受，「最起碼灌了七、八瓶水」，試圖清洗臉上的辣椒水，但是兩名非洲裔女子仍相當生氣，回到車上時說，要是再吵還會繼續噴，並說「Fuck China」。
多名華裔路人拿紙巾給華男擦拭，並幫忙報警。警察到場後分別問話，根據在場的眼鏡店店員，非洲裔女子對警方聲稱是遭到華男攻擊，才會用辣椒水噴他，包括袁先生和店員想要作證，卻被警方攔著不許靠近現場。
多名路人建議華男起訴，但他卻感到無奈，說警察都讓他「多一事不如少一事」，就算告贏也沒用，「關了兩天又放出來，有什麼用」。
此事在華人社區引起反響，社區人士羅維宗呼籲，事主應該出來把這個事情搞清楚，「因為問題在於警察在這個事件上怎樣處理」，社區人士陳熠則說，正和該華男和警局了解情況。
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