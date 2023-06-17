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紐約客談／郵件頻遭竊 民官皆需變

紐約客談

郵件盜竊在全美的案件高達數十萬件，困擾著民眾，不僅受害者在不知情的情況下，無法收到信件，裡面的個人資料、重要訊息也都遭到不法分子盜用，在當局沒有加強執法、提出實質解決方式下，身為受害者的普通民眾，只能以「螳臂擋車」之力，為自己維權，但是這樣的日子什麼時候才能結束，沒人能保證。

根據最新統計，截至3月30日的六個月內，有超過2萬5000起郵箱盜竊案，而2022年，全年則有3萬8500同類案件；而從2020年3月至2021年2月，郵件竊案達29萬9020件，飆增161%。

雖然有民選官員重視郵件盜竊，包括國會眾議員高德曼曾敦促郵局有所作為，國會眾議員孟昭文也提出提升郵筒安全級別的建議。誠然，若要想做出改變，民眾和官員都需做出努力，不過要看到改變，似乎還有很長一段路要走。

對於民眾，常言道「改變不了世界就改變自己」此時便適用，在當局無所作為的情況下，民眾只能加裝安防系統、經常查看郵箱、註冊到達提醒，和注意身分保護等。

對於政府，網絡為犯罪提供新渠道，但部分建立在線下盜竊基礎，比如在盜取SSN後冒充他人犯案，當局可考慮修改線上身分驗證方式，使其更嚴格、安全。同時，如今的社安卡仍為一張薄紙，容易導致信息洩漏，若能升級為更安全和現代的載體，將可防止類似情況繼續發生。

不過，眾所周知，要推動任何改變，都會在預算、自由、公平上引起許久討論。在這個自求多福的年代，建議民眾在遇到事情時，仍應踴躍舉報、維權，否則自己的利益若不主動維護，也不會有其他人主動來幫忙。

眾議員 預算 孟昭文

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